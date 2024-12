HET JAAR VAN (7): “We moeten meer uitgaan van eigen kracht”

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Vanzelfsprekend ons 35-jarige jubileum dat we begin december met vele leden en stakeholders mochten vieren. Op die dag zelf waren zovele mooie, inspirerende en gedenkwaardige momenten. Het applaus uit de zaal voor alle voormalige voorzitters en medeoprichters van SRA bezorgde me kippenvel. En met de overhandiging van de Jan Zweekhorst-award aan – wat bleek zijn scriptiebegeleider – voormalig senator en hoogleraar belastingrecht Peter Essers, stonden we even stil bij het gedachtengoed van Jan. Het warme verenigingsgevoel was zo tastbaar. Dat we die verbinding met elkaar en met iedereen die betrokken is bij onze vereniging kunnen delen, raakt me diep.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Binnen onze sector hebben we te maken met vele belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen die van invloed zijn op accountantskantoren. Je kunt ze wel op twee handen tellen. Of je nu een groot of klein kantoor bent, de kunst is dan om focus te houden op het fundament en de kern van het bestaansrecht als kantoor. En dat is het leveren van kwaliteit. Welke keuze je ook maakt voor de accountantspraktijk als onderneming, voor het werk als ‘trusted advisor’ of als ‘controleur’ van ondernemingen, die kwaliteitsgedachte zou de bron van alles moeten zijn. Als we dat consequent blijven toepassen, dan kunnen we niet anders dan bouwen aan vertrouwen, ongeacht welke ontwikkeling ‘hot topic’ is binnen onze sector.

Wat wens je de accountancysector toe?

Ik wens alle accountantskantoren vele briljante mislukkingen en faalmoed toe (deze termen herkennen onze gasten tijdens ons jubileumevent), zodat we door onze fouten en ervaringen het lerend en innovatief vermogen van de sector vergroten. Ik wens ons mooie beroep een inspirerend beroepsprofiel en dito opleidingen toe, waarbij een mooie match kan ontstaan tussen bevlogen jonge mensen en accountantskantoren. Ik wens de sector rust, duidelijkheid en verbinding toe. En boven alles wens ik dat we allemaal met veel meer trots en passie het verhaal van onze sector, kantoren en beroep vertellen.

Wat moeten we in 2025 echt anders gaan doen?

Uitgaan van eigen kracht. Weten wie je bent, wat echt belangrijk is voor kantoren en hun klanten. Denken en handelen vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Dat vereist dat iedere betrokkene in en bij onze sector de eigen kwetsbaarheid toont; juist geen politiek bedrijft. Als we vanuit die kwetsbaarheid echt luisteren naar elkaar, ontstaat begrip voor elkaar. Van daaruit kunnen vanuit verbinding en respect voor ieders rol en positie, de echt wezenlijke kansen en mogelijkheden ontstaan.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Eerlijk gezegd vind ik mijn werk en de mensen bij SRA en Borrie zo inspirerend en energie-gevend, dat ik niet veel nodig heb om op te laden. In november ben ik voor het eerst in 10 jaar een weekje echt weg geweest naar een zonnig eiland. Dat was heerlijk, maar ik was ook weer blij om aan het werk te gaan. Dat heb je als je het mooiste beroep van de wereld hebt. 😊

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

De onbevangenheid en frisse blik van jonge mensen op ons werk. Ik vind het fantastisch dat we onlangs tijdens de algemene ledenvergadering het SRA Young Board hebben benoemd. Ik zie uit naar de spiegels die zij het SRA-bestuur willen voorhouden en hoop hen ook mee te kunnen nemen in onze bestuurlijke uitdagingen.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2025 jouw beste wensen en waarom?

Mijn beste wensen gaan uit naar alle mkb-bedrijven die het zwaar hebben in deze tijd van Kerst en Nieuwjaar. Vanuit mijn eigen ervaringen weet ik hoe zulke processen kunnen ingrijpen, hoe mensen persoonlijk en in hun bestaan enorm geraakt worden.

