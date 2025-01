Nederlandse CEO’s liggen bovengemiddeld vaak wakker van dreigingen

Ruim een derde van de Nederlandse CEO’s vinden hun organisatie zeer kwetsbaar voor geopolitieke conflicten, inflatie, tekort aan werknemers met belangrijke vaardigheden en macro-economische volatiliteit: op al die punten antwoordt 38% dat de organisatie zeer tot extreem kwetsbaar is. Wereldwijd is de bezorgdheid bij CEO’s een stuk minder; daar geeft grofweg een kwart aan dat hun organisatie kwetsbaar is voor deze factoren. Ook van klimaatverandering (19%) en technologische disruptie (28%) ligt de Nederlandse topbestuurder vaker wakker dan de buitenlandse collega’s. Met name de geopolitiek is een groeiende bron van zorgen: vorig jaar gaf nog maar 11% aan dat de organisatie daar kwetsbaar voor was.

Druk om te veranderen

Dat blijkt uit de 28e CEO Survey van PwC, die ook laat zien dat er wel optimisme is: 63% van de Nederlandse toplieden verwacht economische groei. Desondanks twijfelt 42% van de CEO’s aan de houdbaarheid van het businessmodel op de lange termijn. “Een groot deel van de CEO’s heeft de afgelopen jaren acties ondernomen die raken aan het verdienmodel van hun organisatie. Die acties komen voort uit de druk die de bedrijfsbestuurders voelen om te veranderen.” Bijna vier op de tien heeft de afgelopen jaren producten en diensten in hoge mate vernieuwd. Tegelijkertijd hebben organisaties wereldwijd de afgelopen vijf jaar verreweg de meeste omzet gehaald uit hun corebusiness en slechts voor 7% uit nieuwe, andere business.

Er wordt dus wel geschaafd aan verdienmodellen, zegt CEO Agnes Koops-Aukes van PwC (foto). “Maar echte vernieuwingen in de manier waarop ze geld verdienen, klanten bedienen of nieuwe producten of diensten verlenen, gebeuren nog niet op grote schaal. Organisaties zullen een strategie moeten uitstippelen en investeringen moeten doen om hun organisatiemodel toekomstbestendig te maken.”

Zorgen betreffen lange termijn

Hoofdeconoom Barbara Baarsma van PwC vindt het niet zo gek dat CEO’s weer wat positiever zijn over de economie: “Hier zie je het verschil tussen de korte en lange termijn. In Nederland hadden we zeven kwartalen van economische stilstand. Nu trekt de economische groei aan, dus is het niet zo gek dat de CEO’s de nabije toekomst wat rooskleuriger tegemoetzien. Hun zorgen over bedreigingen gaan over de langere termijn. Wereldwijd en ook in Nederland zie je dat organisaties in veel landen het afgelopen jaar nog te kampen hadden met hoge inflatie, stijgende rente en tegenvallende groeicijfers.”

Baarsma spreekt van een stilte voor de storm in een wereld vol orkanen. “We weten dat het gaat stormen, maar niet wanneer en uit welke windrichting die stormen komen. Denk aan geopolitieke spanningen, tariefoorlogen, klimaatrampen en sociale onrust. Uit de CEO Survey blijkt dat sommige bestuurders de organisatie klaarmaken voor onstuimig weer, maar dat dit nog niet breed gebeurt.”

Vaker herijken

Koops vindt dat CEO’s op gezette tijden moeten reflecteren op de gemaakte keuzes en strategie: “We moeten beslissingen nemen in een tijd van ‘unlimited uncertainty’. Dat betekent dat je vaker dan voorheen moet herijken: zijn we goed op weg met het integreren van GenAI in onze werkprocessen? Investeren we voldoende en in de juiste dingen? Nemen we onze collega’s voldoende hierin mee? Zijn we voldoende ambitieus als het gaat om nieuwe markten, nieuwe producten, nieuwe diensten? Is ons businessmodel nog ‘fit-for-future’? Tijd nemen voor reflectie met de medebestuurders verbetert de besluitvorming.”

Bedrijfsleven moet bijdragen aan oplossingen

Negen van de tien Nederlandse CEO’s geven verder aan dat ze actie ondernemen om het vertrouwen van de samenleving in grote bedrijven te herstellen. Daarbij zetten ze vooral in op transparant rapporteren over hun dilemma’s in duurzaamheids- en jaarverslagen en op dialogen met belanghebbenden. “Ik zie een duidelijke rol voor het bedrijfsleven – ook voor PwC – om bij te dragen aan oplossingen voor de belangrijke vraagstukken van deze tijd. Denk aan de gevolgen van klimaatverandering of het bieden van gelijke kansen voor iedereen. De politiek kan deze problemen niet alleen oplossen, maar heeft daarvoor de samenleving nodig, dus ook ons”, aldus Koops.