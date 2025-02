Verbinding door transparantie: een kijkje bij KRC Van Elderen in Wezep

De royale glazen wanden geven niet alleen een frisse look, maar weerspiegelen ook de transparante cultuur van het bedrijf. Henri Hazeleger en Anja Warning, beiden werkzaam op het kantoor in Wezep, vertellen waarom KRC Van Elderen meer is dan een standaard accountantskantoor.

Een persoonlijk gezicht

Henri Hazeleger en Anja Warning werken al jaren bij KRC Van Elderen. Hazeleger is na een korte uitstap weer terug op vertrouwde grond. “Het gras bleek elders niet groener,” vertelt hij met een lach. Wat hem bij KRC Van Elderen terugbracht? “De vertrouwdheid, de collega’s en de uitdagingen. Hier heb ik de vrijheid om klanten echt te helpen. En ja, ik weet dat ‘ontzorgen’ een vreselijk clichéwoord is, maar eerlijk is eerlijk: het dekt wel de lading. Dat is waar ik gelukkig van word.”

Warning vult aan: “Het draait hier om de persoonlijke klik met de klant. Ik werk veel met notariskantoren en kleinere mkb-bedrijven. Het mooiste is wanneer je echt een relatie opbouwt en vertrouwen wint. Dat vertrouwen zie je terug: klanten blijven bij ons omdat ze zich gehoord en begrepen voelen.”

Kleinschalig, maar veelzijdig

Het kantoor in Wezep ademt kleinschaligheid, met korte lijnen en een persoonlijke aanpak. Toch biedt KRC Van Elderen een brede dienstverlening. Van belastingadvies tot ondersteuning bij complexe pensioenkwesties: het team heeft de kennis in huis om klanten in allerlei sectoren te helpen. Hazeleger: “Je kunt niet alles weten, maar als team vullen we elkaar perfect aan. Dat maakt ons sterk.”

De kleinschaligheid gecombineerd met brede expertise zorgt ervoor dat het team snel kan schakelen en maatwerk kan leveren. Voor Warning betekent dat ook flexibiliteit in werktijden: “Soms plan ik een afspraak in op een dag waarop ik eigenlijk niet werk omdat het beter uitkomt voor de klant. Dat wordt enorm gewaardeerd.”

Transparantie als bouwsteen

De recente metamorfose van het kantoor weerspiegelt de kernwaarden van KRC Van Elderen. Naast veel aandacht voor duurzaamheid geven het vele glas, lichte kleuren en afbeeldingen van de natuurlijke omgeving het kantoor een eigen en open karakter. Henri: “We hebben zelfs foto’s van klanten in de hal hangen. Dat symboliseert onze trots en verbondenheid met de mensen voor wie we het allemaal doen.”

De transparantie is niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar in de manier waarop het team werkt. Eerlijkheid en openheid staan voorop. “We willen de klant graag goed leren kennen. Bovendien kun je pas echt goed adviseren als er wederzijds vertrouwen is,” legt Anja Warning uit. “En dat begint bij een open en transparante communicatie.”

Groei met de klant mee

Bij KRC Van Elderen staat de klant altijd centraal. Het team denkt niet alleen mee over de cijfers, maar vooral over de toekomst. Henri Hazeleger: “De jaarrekening is natuurlijk de basis. Maar het belangrijkste is wat de klant wil bereiken en hoe wij daarbij kunnen helpen.”

Die persoonlijke benadering heeft al tot bijzondere momenten geleid. Henri herinnert zich een klant die door een zware periode ging. “Hij zat huilend naast me aan tafel. Inmiddels heeft hij een succesvolle doorstart gemaakt. Zulke momenten blijven je bij.”

Klaar voor de toekomst

Met de vernieuwde kantooromgeving en een team dat altijd gaat voor transparantie en persoonlijk contact, is KRC Van Elderen klaar voor de toekomst. Henri en Anja zien volop kansen om samen met hun klanten te groeien. Anja: “Het draait om vertrouwen, openheid en een echte klik. Dat maakt ons werk zo bijzonder.”

Wie nieuwsgierig is naar het verhaal achter het glas en de cijfers, is van harte welkom in Wezep. “We laten graag zien wat ons drijft,” besluit Henri. Want bij KRC Van Elderen is ‘hart voor resultaat’ niet alleen een belofte, maar een manier van werken.

Meer weten over de andere vestigingen in Ommen, Apeldoorn of Zwolle? Proef alvast de sfeer op de site.