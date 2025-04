Grote regionale verschillen in beschikbaarheid boekhouders en accountants

Het vinden van een geschikte boekhouder of accountant blijkt voor ondernemers in Nederland niet altijd even eenvoudig. Uit een recent onderzoek uitgevoerd door Boekhouders.nl blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in de beschikbaarheid van accountants- en boekhoudkantoren.

Gemiddeld komen er in Nederland 15,4 accountants- en boekhoudkantoren per 1.000 ondernemers voor, maar sommige provincies kampen met een groot tekort, waardoor ondernemers moeilijker een geschikte boekhouder of accountant kunnen vinden. De onderstaande cijfers, afkomstig van het CBS, geven een gedetailleerd overzicht van het aantal kantoren per provincie:

Grote verschillen tussen provincies

De verschillen in de verhouding tussen accountants- en boekhoudkantoren en ondernemers per provincie zijn groot. Dit kan een directe invloed hebben op hoe makkelijk een ondernemer een betrouwbare financiële dienstverlener vindt.

Minder kantoren in Groningen, Zeeland en Overijssel

In Groningen zijn er slechts 14 kantoren per 1.000 ondernemers, terwijl het landelijk gemiddelde 15,4 bedraagt. Ook Zeeland (13,6) en Overijssel (13,9) zitten daaronder. Dit betekent dat ondernemers in deze provincies minder keuze hebben en mogelijk verder moeten zoeken naar een geschikte boekhouder of accountant. Cijfers in onderstaande tabel tonen de regionale verschillen in de verhouding tussen accountants- en boekhoudkantoren en ondernemers.

Waarom heeft Noord-Holland relatief weinig kantoren?

Opvallend is dat Noord-Holland, ondanks de sterke economie en bedrijvigheid, slechts 14,7 accountants- en boekhoudkantoren per 1.000 ondernemers heeft, wat lager is dan het landelijk gemiddelde. Dit kan ermee te maken hebben dat deze provincie in verhouding het hoogste aantal zzp’ers en start-ups telt (bron: KVK). Veel zzp’ers kiezen ervoor om hun boekhouding zelf bij te houden met online boekhoudsoftware, in plaats van gebruik te maken van traditionele accountantsdiensten.

Ook de concentratie van grote accountantskantoren (Deloitte, PwC, EY en KPMG) in Noord-Holland, met name in steden zoals Amsterdam, draagt bij aan het relatief lagere aantal accountants- en boekhoudkantoren per 1.000 ondernemers in de provincie. Deze grote kantoren richten zich vaak op grotere bedrijven (vennootschappen) en multinationals, waardoor kleinere ondernemingen mogelijk minder toegang hebben tot traditionele accountantsdiensten.

Gunstigere verhouding in Zuid-Holland en Flevoland

Zuid-Holland en Flevoland hebben de gunstigste verhouding van kantoren per 1.000 ondernemers, respectievelijk 16,6 en 16,5 kantoren per 1.000 bedrijven. Dit wijst op een relatief grotere beschikbaarheid van boekhouders en accountants in deze provincies. Ook Drenthe scoort goed met 16,2 kantoren per 1.000 ondernemers, wat aangeeft dat ondernemers in deze provincie relatief snel toegang hebben tot financiële experts. Een kanttekening hierbij is dat Flevoland en Drenthe relatief minder ondernemers hebben, wat waarschijnlijk bijdraagt aan de hogere verhouding van kantoren per ondernemer. Ondanks deze betere verhouding blijft de vraag naar boekhoudkundige ondersteuning groot, wat betekent dat ondernemers hier ook nog steeds kunnen worstelen om de juiste match te vinden.

Bron: boekhouders.nl