Vertrouwen Amerikaanse accountants op laagste punt ooit

Het vertrouwen onder accountants wereldwijd is in het eerste kwartaal van 2025 verder gedaald, zo blijkt uit onderzoek. Het niveau kwam uit op dat van vijf jaar geleden, toen de coronapandemie uitbrak. Amerikaanse accountants zijn somberder dan ooit.

Dit blijkt uit de nieuwste Global Economic Conditions Survey (GECS) van ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) en IMA (Institute of Management Accountants). De daling was minder sterk dan in het vierde kwartaal van 2024, maar bevindt zich nog altijd op een erg laag niveau. De tarievenoorlog die Donald Trump heeft ontketend is nog niet in de cijfers verwerkt.

VS: laagste ooit

Noord-Amerika liet de grootste terugval zien, vooral door een sterk gedaald vertrouwen onder accountants in de VS. Het vertrouwen in de VS is nu op een van de laagste niveaus ooit gemeten. Respondenten noemden zorgen over veranderend handelsbeleid en lagere overheidsuitgaven. Zowel de investerings- als de werkgelegenheidsindex bereikten historisch lage niveaus, hoewel de index voor nieuwe orders een licht herstel liet zien.

Azië

In tegenstelling tot Noord-Amerika herstelde het vertrouwen in de regio Azië-Pacific na eerdere scherpe dalingen. De index voor nieuwe orders steeg naar recordhoogtes, wat wijst op een verbeterde economische activiteit. Toch blijft het beeld wisselend: terwijl de verwachtingen voor werkgelegenheid stegen, daalden investeringen aanzienlijk. China leidde het herstel, met een sterke stijging van het vertrouwen en meer nieuwe orders sinds het derde kwartaal van 2024. Analisten waarschuwen echter dat de recente exportgroei mogelijk te maken heeft met voorraden die vóór nieuwe handelstarieven zijn opgebouwd, en dat oplopende handelsspanningen met de VS de stabiliteit kunnen bedreigen.

Voorzichtig herstel West-Europa

Ook West-Europa liet een lichte stijging van het vertrouwen zien na maanden van daling, ondanks aanhoudende zorgen over de impact van Amerikaanse importheffingen. Wereldwijd namen de kosten verder toe, met name in West-Europa en Noord-Amerika.

Risico’s

Accountants maken zich vooral zorgen om de mondiale economie. In de VS komen daar ook zorgen over geopolitieke instabiliteit bij, terwijl cybersecurity en personeelstekorten de grootste uitdagingen vormden in sectoren zoals financiële dienstverlening en de publieke sector.