Personalia | PwC-partner wordt vicevoorzitter UvA

Richard Goldstein RA is door de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam benoemd tot lid en vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UvA. De benoeming gaat in per 1 september 2025 en is voor een periode van vier jaar. Goldstein is nu nog partner bij PwC.

De Raad van Toezicht (RvT) is erg blij met de komst van Goldstein naar de UvA. ‘Richard Goldstein beschikt over grote deskundigheid en inhoudelijke kennis. Ook kent hij als voormalig accountant van de UvA de instelling al’, vertelt RvT-voorzitter Jolande Sap. ‘Hij is een gedegen en ook een nieuwsgierig en sensitief bestuurder, die openstaat voor verschillende perspectieven. Zijn stijl past bij het decentrale besturingsmodel van de UvA. De financiën, bedrijfsvoering en huisvesting zullen bij hem in vertrouwde handen zijn.’

‘Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met Richard Goldstein’, vult UvA-bestuursvoorzitter Edith Hooge aan. ‘Hij neemt uitgebreide ervaring met complexe organisaties in de publieke sector mee, met name bij hogeronderwijsinstellingen en specifiek ook de UvA. Hierdoor heeft hij een goed beeld van de universiteit, terwijl hij tegelijkertijd de blik van buiten meebrengt. Daarnaast is hij niet alleen een financieel kundig bestuurder, hij is ook sterk maatschappelijk betrokken.’

Richard Goldstein: ‘Ik ben vereerd met deze benoeming bij de UvA, een echt Amsterdamse topkennisinstelling. Als onderdeel van het collegiale bestuur met Edith Hooge en Peter-Paul Verbeek wil ik graag bijdragen aan de toekomstige impact van de UvA. Ik zie uit naar de samenwerking met alle studenten en medewerkers.’

Over Richard Goldstein

Goldstein is sinds 1987 verbonden aan PwC, sinds 2006 als partner. Hij is voorzitter van de publieke sectorgroep van PwC en lid van het Global & EMEA Government & Public services executive leadership team. Eerder leidde hij het publieke sector governance-programma en de onderwijsgroep van PwC.

Naast zijn werk voor PwC bekleedde Goldstein diverse nevenfuncties. Zo is hij lid van de Raad van Toezicht van IDH, een wereldwijde organisatie die publieke en private belanghebbenden samenbrengt om landbouwmarkten duurzamer en inclusiever te maken. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Codarts. Ook was hij onder meer penningmeester in het bestuur van Amnesty International Nederland en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Rechtsbijstand Asielzoekers.

Goldstein is opgeleid tot registeraccountant bij het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA). Hij volgde verschillende MBA-modules bij de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam en nam in het kader van zijn permanente educatie deel aan verschillende opleidingsprogramma’s bij onder andere INSEAD, IMD, de London Business School en PwC.

Bron: UvA, foto: PwC

