Personalia | Niek de Haan Global Head of Tax bij BDO

Niek de Haan wordt per 1 juli 2025 bij BDO benoemd als Global Head of Tax. Hij volgt Robert Aziz op, die met pensioen gaat.

De Haan klom sinds zijn komst in 1997 bij BDO op tot Partner en Head of Tax and Legal. Onder zijn leiding werd de belastingpraktijk in Amstelveen in omvang verdubbeld, waardoor het de grootste praktijk binnen het bedrijf werd. Sinds 2020 is hij een gewaardeerd lid van het BDO Global Tax Committee. De Haan is de oprichter van het BDO Centre of Excellence for EU Tax Law.

“Ik voel me vereerd om de uitdaging aan te gaan om voort te bouwen op Robert’s indrukwekkende nalatenschap binnen de wereldwijde BDO-organisatie. Met een vergrote focus op internationale fiscale zekerheid en risicobeheer is BDO goed gepositioneerd om te profiteren van de groeiende vraag naar flexibele en internationale adviseurs. Ik ben verheugd om onze teams naar nieuwe kansen in de toekomst te leiden”, aldus De Haan.

Pat Kramer, Global CEO van BDO: “Ik wil Robert bedanken voor zijn leiding over onze belastingpraktijk, die heeft geleid tot buitengewone groei, en voor zijn decennialange toewijding aan de organisatie. We zijn verheugd om Niek als zijn opvolger te verwelkomen. Nieks diepgaande kennis, expertise en ervaring zijn van onschatbare waarde om onze organisatie succesvol door een periode van ongekende wereldwijde veranderingen te loodsen. Belastingdiensten blijven namelijk transformeren, gedreven door veranderende klantbehoeften en -verwachtingen, en ontwikkelingen in technologie.”

De Haan blijft gevestigd in Nederland en zal rapporteren aan Pat Kramer.

