Levert vlucht naar BV door hoger forfait box 3 wel wat op?

Dat meldt De Telegraaf. Zonder tegenbewijs betalen mensen boven de drempel in box 3 volgend jaar belasting over een verondersteld rendement van 7,78% over al het niet-spaargeld, tegen nu 5,88%. Peter Beets, expert vermogensplanning bij ABN Amro MeesPierson, zegt de laatste tijd vaak vragen te krijgen. Potentieel minder renderende vermogenselementen als obligaties en leningen worden ‘meegezogen’ naar dat forfait, zegt hij. “Beleggers kunnen daarom de indruk krijgen dat, wanneer ze een hoog rendement op aandelen halen, hun obligaties of lening te zwaar belast wordt.”

In een BV betaal je belasting naar werkelijk rendement. Aantrekkelijk dus voor beleggers, die tientallen procenten belasting kunnen besparen, zo rekent Beets aan de krant voor. Iemand die een miljoen heeft aan te geven, verdeeld over € 350.000 aandelen (rendement 15%), € 350.000 obligaties (3%) en leningen van € 300.000 aan de kinderen (3,5% rente), zou in een BV bijna 40% minder betalen.

Keerzijde

De voorwaarde is dan wel dat er een positief rendement wordt gemaakt. Bij een (per saldo) negatief rendement op aandelen, obligaties en de lening, hoeft de miljonair in het voorbeeld na het leveren van bewijs geen belasting te betalen, mits alles in box zit. “Als de lening en obligaties dan in de BV zijn ondergebracht en die wel een positief rendement opleveren, dan zou deze constructie juist € 8.200 kosten.”

Volgens Beets is dat risico alle moeite niet waard, “maar mensen moeten zelf weten of ze ergens een voordeeltje uit willen slaan”. “Ik vind het ook logisch dat de fiscus al het vermogen gewoon op een hoop gooit, en niet gaat werken met allerlei verschillende vermogenscategorieën. Anders blijf je bezig.”