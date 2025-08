IESBA waarschuwt voor ethische risico’s van private equity in accountantskantoren

De internationale raad voor ethische standaarden IESBA heeft een zogeheten ‘staff alert’ uitgebracht over de impact van private equity in accountantsorganisaties.

Private equity heeft de laatste jaren niet alleen in Nederland, maar ook elders in de wereld stevig geïnvesteerd in accountantsbedrijven. Dat kan serieuze gevolgen hebben voor de onafhankelijkheid en ethische standaarden van kantoren, waarschuwt de IESBA.

De 17 pagina’s tellende publicatie met de titel Private Equity Investment in Accounting Firms: Key Ethics and Independence Considerations is bedoeld voor bestuurders en partners van accountantsorganisaties en wijst op risico’s die kunnen ontstaan zowel vóór als na de instap van private equity. De IESBA somt er een aantal op:

Ethische risico’s:

bedreigingen voor fundamentele ethische principes, zoals vertrouwelijkheid;

druk op de ethische bedrijfscultuur, bijvoorbeeld door gewijzigde organisatiestructuren, commerciële prikkels en groeiverwachtingen;

ongepaste druk om onethisch te handelen, bijvoorbeeld om omzetdoelen te halen.

Wat betreft de onafhankelijkheid zijn er zorgen over situaties waarin:

een PE-investeerder zowel een controlerend belang heeft in een accountantskantoor als financiële belangen in diens controleklanten;

complexe netwerken ontstaan waarin nieuwe entiteiten tot het netwerk van het kantoor worden gerekend, wat gevolgen kan hebben voor de onafhankelijkheidsbeoordeling;

personen uit het management van de PE-organisatie mogelijk vallen onder het begrip ‘controleteam’ uit de internationale onafhankelijkheidsstandaarden.

IESBA benadrukt het belang van voortdurende monitoring van klanten, diensten en netwerken – ook na afronding van een transactie met private equity. “Naleving van de ethische code is essentieel voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van het werk van accountants, en daarmee voor het publieke vertrouwen.”

Lees hier de volledige publicatie