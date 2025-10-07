Administrateur uitvaartorganisatie Dela veroordeeld na fraude en datalek

Bij uitvaartorganisatie Dela is een fraudeschandaal aan het licht gekomen. Een financieel administrateur bleek gedurende bijna een jaar vertrouwelijke gegevens van klanten en leveranciers te hebben doorgespeeld aan derden, die daarmee frauduleuze betalingen uitvoerden.

In totaal werd ruim 81.000 euro verduisterd, meldt het AD. De fraude kwam begin 2022 aan het licht toen een betaling van Dela onverklaarbaar op een onbekende rekening bij KNAB terechtkwam. Een intern onderzoek door een gespecialiseerd recherchebureau bracht aan het licht dat tussen februari 2021 en januari 2022 meerdere bedragen naar valse rekeningen waren overgemaakt.

De medewerker, verantwoordelijk voor de financiële administratie, bekende later dat hij bewust klant- en betaalinformatie deelde. Daarmee konden anderen zich voordoen als echte leveranciers of klanten. Zelf keurde hij soms ook betalingen goed, waardoor geld rechtstreeks bij criminelen terechtkwam.

Ontslag en procedures

Na zijn bekentenis werd de man direct geschorst en op staande voet ontslagen. Dela legde beslag op zijn bankrekeningen en vorderde het verduisterde bedrag terug. In 2023 werd de oud-medewerker aangehouden, waarna zowel een civiele als strafrechtelijke procedure volgde. De civiele rechter veroordeelde hem tot het betalen van ruim 84.000 euro aan schadevergoeding. In hoger beroep werd dat bedrag vastgesteld op bijna 78.000 euro, plus 12.800 euro aan onderzoekskosten.

‘Ook collega’s betrokken’

De administrateur beweerde dat ook andere collega’s betrokken waren en dat hij onder druk handelde, maar het hof verwierp die claims. Volgens de rechter is de schade volledig aan hem toe te rekenen. Dela benadrukt dat integriteit een kernwaarde is en dat er geen aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van andere medewerkers. Het bedrijf heeft inmiddels extra controlemaatregelen ingevoerd. De strafzaak tegen de man loopt nog.

