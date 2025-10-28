Sterke winstdaling EY Nederland, omzet groeit tot boven het miljard

EY Nederland heeft de omzet in boekjaar 2024/2025 met 6% vergroot tot € 1.056 miljoen. De winst daalde fors: met 80% tot € 42 miljoen.

EY rapporteert inclusief samenwerkingspartner HVG Law een 5,5% hogere gecombineerde omzet van € 1.102 miljoen. De groei was het sterkst bij de tak voor strategisch advies Parthenon: daar pluste de omzet met 33% tot € 102 mln door een grote internationale opdracht. De grootste bedrijfsonderdelen Assurance en Tax groeiden ruim 4%, Consulting boekte een magere plus van iets meer dan 1%.

Herstructurering drukt resultaat

Het operationeel resultaat ging onderuit door de kosten van acquisities en extra operationele kosten door de herstructurering van de organisatie, waarbij alle activiteiten van (Britse) LLP’s zijn omgezet in BV’s. Ook berekende servicefees door partners, totaal € 145 miljoen, drukten het resultaat. Voor de partners bleef (inclusief die servicefees) € 183 miljoen over om te verdelen. Dat is 4,2% minder dan in het vorige boekjaar.

EY nam 903 nieuwe medewerkers aan, ten opzichte van 756 in het vorige boekjaar. Het totaal aantal medewerkers (exclusief partners) daalde 2,2% naar 4.518. Het aantal partners ging met 6% omlaag naar 246.

Marktaandeel vastgehouden

Volgens managing partner Patrick Gabriëls heeft EY na de verplichte rotatie het marktaandeel vastgehouden door nieuwe, aansprekende klanten te verwelkomen. “De adviesmarkt kende een uitdagend jaar en dat zagen wij terug in de omzetstijging van Consulting. Toch zijn de perspectieven positief door de groeiende vraag naar ondersteuning bij het vormgeven van transformaties, met name gedreven door AI en duurzaamheid.” Daarvoor heeft EY wereldwijd de zogeheten ‘All in’-strategie voor uitgerold. Afgelopen jaar is met name geïnvesteerd in AI en duurzaamheid, met multimedia-ervaring Four Futures en het AI Lab.

