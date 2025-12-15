HET JAAR VAN (1): “Het is belangrijk dat auditfirma’s gaan samenwerken”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2025 en wat wensen zij voor 2026? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Dick de Waard, emeritus hoogleraar Financial Auditing aan de Rijksuniversiteit Groningen en adviseur over onder anderen ESG, governance en assurance.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Toen de CSRD in 2021 werd gelanceerd, was er eerst scepsis. De soep wordt niet zo heet gegeten… Maar toen in de politieke arena van de EU de CSRD en de ESRS werden vastgesteld, toen werd het serieus. Er werd op grote schaal geïnvesteerd in software, in opleidingen, in mensen. Jonge accountants maakten bepalende carrièrekeuzes. Ondernemingen gaven veel geld uit aan adviseurs. Nu blijkt die verplichting voor een onvoorstelbaar groot deel van de ondernemingen niet meer van toepassing. Natuurlijk mooi dat een aantal er toch mee doorgaat, maar er is toch wel erg veel geld uitgegeven aan teleurstelling.

Wie leerde jou in 2025 een belangrijke les?

De belangrijkste les in 2025 leerde ik van mijn moeder. Maar ja, dat was niet alleen in 2025. Dat gaat al 69 jaren zo. Zij is nu 95 jaar en dat is oud. Het geheugen wordt zo nu en dan een labyrint. Maar ze blijft mij manen: “Blijf wie je bent!” En nog steeds vraagt zij mij iedere zondag hoe het met mij gaat, terwijl ik vooral geïnteresseerd ben in hoe het met háár gaat. Zij leerde mij het leven te leven, en: “Doe een ander, zoals jij wilt dat jou wordt gedaan.”

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Het is moeilijk om een belangrijkste ontwikkeling in de accountancy aan te wijzen. De vergaande digitalisering met artificial intelligence en data-analyse, niet-financiële informatie, de vele fusies, de inzet van private equity, en de nimmer aflatende druk op de kwaliteit van het werk van de accountant zorgen voor een complexe context. Dan moet de sector blijven werken aan haar maatschappelijke relevantie en aan een goede dialoog met de belanghebbenden.

Wat moeten we in 2026 echt anders gaan doen?

Het is belangrijk dat auditfirma’s gaan samenwerken. Niet om te fuseren, niet door buy and grow strategieën, niet door private equity participaties, maar vooral door elkaar vast te houden in een sterk veranderende omgeving. De grote auditfirma’s hebben de resources om te investeren en te ontwikkelen, maar adel verplicht. Zij kunnen hun kennis en kunde delen met andere auditfirma’s. Kleinere auditfirma’s kunnen met hun innovaties de grote auditfirma’s inspireren. Er moet zoveel gebeuren dat concurrentie wellicht het minst relevante aandachtspunt is. Zoek elkaar in 2026 op.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Ik hoef mij niet op te laden na een drukke periode. Ook in een drukke periode bouw ik momenten in om te wandelen. Ik heb wandelen tot onderdeel van de werkdag gemaakt. Als ik ga wandelen, dan waait mijn hoofd leeg en komen er gedachten in die bijdragen aan de vraagstukken waar ik mee bezig ben. Dat maakt wandelen ontspannend, maar ook superproductief. Als het erg druk is, dan wandel ik in de avond nog een keer. Soms sluit ik de dag af met een goed glas speciaalbier. Niet te vaak, maar toch wel soms.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2026 jouw beste wensen en waarom?

Ik draag mijn beste wensen voor 2026 op aan het onderwijs in Nederland, maar natuurlijk vooral aan de vakgroep Accounting en Auditing van de Rijksuniversiteit Groningen. Er verandert zoveel in het accountancydomein: de verslaggeving, de digitalisering, de auditfirma’s, de studenten, de regelgeving, de wereld om ons heen. Studenten moeten worden opgeleid voor de toekomst. Dan moet er geïnvesteerd worden in onderzoek en onderwijs. Dan helpen overheidsbezuinigingen niet echt en is bereidheid tot investeren door de auditfirma’s van groot belang. Ik wens de vakgroep veel veerkracht toe.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Ik raak geïnspireerd door mijn dochters. Ik ben vader van twee dochters. Zij manoeuvreren door het leven op een heel andere manier dan ik dat deed. Zij onderzoeken hun talenten en proberen die in te zetten. Dat doen zij niet om maximaal carrière te maken en een zo hoog mogelijk inkomen te genereren. Zij zijn op zoek naar zingeving, naar aandacht voor anderen, naar het leven te leven. Ze zijn kritisch op wat zij doen, elke dag. Zij bouwen rust in en tijd om na te denken. En dan weer door. En zo kijken zij ook naar papa.