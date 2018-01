Amerikaanse Rechter: PwC liet stagiair activa van $589 miljoen controleren

PwC liet tijdens een audit van bij de frauderende Amerikaanse (inmiddels failliete) Colonial Bank een stagiair complexe activa ter waarde van $589 miljoen controleren . Een Amerikaanse rechter noemt dat in haar vonnis ‘werkelijk verbijsterend’.

PwC is nalatig geweest en droeg daardoor bij aan het debacle van Colonial Bank, een van de grootste bankimplosies in de Amerikaanse geschiedenis, aldus de rechter. Deze kredietverstrekker uit Alabama ging failliet vanwege een fraudezaak met een omvang van bijna $2 miljard. Hypotheekverstrekker Taylor, Bean & Whitaker, de grootste klant van Colonial Bank, stond flink in het rood bij de bank. Gaten werden gevuld door reeds verkochte hypotheken nogmaals aan de bank te verkopen, met medeweten van het management. Volgens schuldeisers Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) en de medeplichtige Colonial Bank is PwC nalatig geweest, omdat het de fraude had moeten doorzien.

‘Verbazingwekkend’

De bankmedewerkers verhulden de fraude voor PwC. Personeel had de opdracht gekregen nooit vrijwillig informatie te verstrekken aan PwC. In oktober 2005 stuurde een van de directeuren zelfs een e-mail rond met de waarschuwing ‘Auditors are amongst us!’, waarin stond dat er geen ongevraagde details verstrekt mochten worden aan de auditors. Maar volgens districtrechter Barbara Jacobs Rothstein was ook het controleteam van PwC nalatig door niet scherp te zijn op de controlestandaarden, waardoor de fraude onopgemerkt jarenlang door kon gaan. Het controleteam liet complexe activa ter waarde van $589 miljoen controleren door een stagiaire, iets waar de rechter van achterover sloeg.

‘Opgeblazen claim’

Van de belanghebbenden mag nu alleen de FDIC een claim indienen. Colonial Bank niet, omdat het de medeplichtig was aan de fraude. In documenten is sprake van een claim van $2.1 miljard. PwC noemt de eis van FDIC ‘opgeblazen’ en zegt benieuwd te zijn naar de bewijslast waar de verzekeraar die mee wil onderbouwen.