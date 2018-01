7 adviestips voor productiebedrijven. 7 kansen op extra omzet

Productiebedrijven zien hun accountant als betrouwbare partner. Maar nog niet iedere accountant beseft dat. Sterker nog, veel accountants laten geld liggen. In dit blog geef ik adviestips waar een productiebedrijf gelukkig van wordt. Mijn gouden advies: ga niet de boekhouder uithangen!De gouden tip is al onthuld maar ik heb nog 7 andere adviestips waarmee een accountant zijn meerwaarde kan bewijzen.

1. Procesverbetering

Als het gaat om advies is het vertrekpunt van de accountants in veel gevallen de boekhouding. Niet doen! De meeste productiebedrijven hebben een boekhouder in dienst. Ze zijn meer geïnteresseerd in het verbeteren van hun processen. Een producent heeft geld over voor goed advies. Als dit zijn bedrijfsvoering verbetert, zijn advieskosten zo terug verdiend. Zo denkt een producent. Hij investeert in dure machines en voorraad. Elke besparing op activa maakt werkkapitaal vrij. Wanneer de voorraadkosten omlaag kunnen, dan wordt al snel veel geld bespaard.

2. Verlaag de voorraadkosten

Hoe kunnen voorraadkosten omlaag? Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Een daarvan is VMI (vendor managed inventory). Daarbij legt de leverancier zijn voorraad bij de producent en komt deze periodiek aanvullen. Er wordt afgerekend na gebruik, in plaats van vooruitbetalen. Een andere manier om de voorraadkosten te verlagen is inzicht krijgen. Veel productiebedrijven houden hun voorraad in Excel bij. Met Excel kan je veel, maar je kunt er geen processen mee aansturen. Dat kan wel met een geïntegreerd online ERP-systeem voor productie, voorraad en financiële administratie. Daardoor bestel je niet onnodig te veel. Meer over software lees je verderop in dit blog. Eerst heb ik een andere advieskans voor je.

3. Maak prestatie-afspraken

Productiebedrijven stoppen veel tijd in het vinden van de juiste leverancier. En zij doen die zoektocht regelmatig. De gedachte daarbij is: als ik producten ergens anders voor een paar cent goedkoper kan krijgen, bespaar ik geld. Dit is echter vaak niet het geval. Het is voordeliger om te kiezen voor een paar strategische leveranciers en daarmee prestatie-afspraken te maken.

4. Zelf produceren of uitbesteden?

Zelf blijven produceren? Wellicht is uitbesteden van (delen van) de productie veel winstgevender. Zeer winstgevende bedrijven als Apple en Adidas hebben de complete productie uitbesteed. Algemene stelregel: besteed zaken uit die niet essentieel zijn voor het bedrijf.

5. Patenteer je intellectueel eigendom

Productiebedrijven bedenken de mooiste producten maar vergeten het intellectueel eigendom te patenteren. Zonde! Zo kan een ondernemer geen vuist maken tegen copycats. Het adviseren over dit onderwerp is daarmee interessant. Intellectueel eigendom mag op de balans staan. In geval van faillissement heeft je klant het patent en dat is veel geld waard.

6. Product als dienst aanbieden

Onderzoeken of het verkopen van producten nog wel de beste manier is. Wellicht zijn de producten van je klant in abonnementsvorm veel winstgevender. Lees er meer over in de blog: zo verdien je geld met abonnementen.

7. Adviseer over software

Een producent zoekt onbewust naar software die hem juist ook in de toekomst ondersteunt, alhoewel hij dit niet snel met zoveel woorden uitspreken. Vraagt je klant welk pakket hem het beste ondersteunt, dan is dat een advies- en een omzetkans. Het is een uitgelezen mogelijkheid om de processen op te schonen en efficiënter maken. Het doel van nieuwe software is niet om huidige werkwijzen te handhaven, maar juist groeiambities te ondersteunen. Bij de organisatie klaar te maken voor verandering, liggen mooie advieskansen voor de accountant.

Binnen een productiebedrijf spelen meerdere belangen: die van de directeur, het hoofd productie en de boekhouder. Als accountant adviseur is het de taak om als regisseur op te treden. Dat betekent dat je die drie functionarissen op een lijn moet krijgen om zo succesvol het veranderingsproces door te voeren. Krijg inzicht in: de winstgevendheid per product, per klant en waar de groei ligt. Vervolgens kan je de strategie bepalen. Klinkt logisch, zie ik je denken. Voor jou wel, maar producenten denken niet altijd zo. Die willen mooie producten maken en hun klanten goed helpen. Ze hebben minder oog voor de financiële kant van de zaak. Daar kan een accountant bij helpen!

Pieter Hamans heeft meer dan 15 jaar ervaring met de productieoplossingen van Exact. Bij Exact is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Exact Online Productie. Volg Pieter via Twitter @PieterHamans

Meer weten over Exact?

Meer over Exact Live

Meer over Exact Online voor Accountancy

Bekijk de demo van Exact Online voor Accountancy