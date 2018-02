2017 laat hoogste groei BBP in 10 jaar zien

De Nederlandse economie heeft 2017 bijzonder voortvarend afgesloten. Het bruto binnenlands product (bbp) is in het vierde kwartaal van 2017 met 0,8% gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder, zo meldt het CBS op basis van een eerste schatting.

Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste groeicijfer voor 2017 bekend. Het bbp was vorig jaar 3,1% groter dan in 2016, de hoogste groei in tien jaar.

Robuust

De eerste tekenen wijzen erop dat de economie robuust blijft doorgroeien. Het beeld van de conjunctuur is in de afgelopen anderhalve maand alleen maar verbeterd, zo benadrukt het CBS. In de ‘Conjunctuurklok’ van halverwege februari presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige gemiddelde. Aan de kant van consumenten is de groei afgevlakt. Het zijn de bedrijfsinvesteringen en vooral de export die voor groei zorgen.

Huishoudens

De groei van de consumptie door huishoudens is in het laatste kwartaal van 2017 duidelijk minder hard gegroeid dan in de voorgaande kwartalen. Dinsdag meldde het CBS dat de omzet in de detailhandel vorig jaar met 4,2% is gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat was het hoogste groeicijfer sinds 2006. In 2016 lag het groeiniveau nog op 1,6%. Onlineverkopen groeien met 19,5% het snelst.

Krappe arbeidsmarkt

Het sterk aantrekken van de Nederlandse economie heeft zich vertaald in krapte op de arbeidsmarkt. Eerder maakte het CBS al bekend dat er tegenover iedere vacature minder dan twee (1,8) mensen staan die een baan zoeken. Die verhouding is sinds 2008 niet meer zo krap geweest. In 2013 waren er als gevolg van de diepe recessie na de kredietcrisis nog 7,1 keer zo veel werkzoekenden per vacature.

Duitsland draait ook als tierelier

Ook de Duitse economie doet het als een tierelier. In het vierde kwartaal van vorig jaar was er sprake van een plus van 0,6%, volgend op een vooruitgang van 0,7% in het derde kwartaal. Over 2017 groeide Duitsland met 2,2% – en met zelfs 2,5% indien gecorrigeerd wordt voor het geringere aantal werkdagen. Dat is de sterkste prestatie sinds 2011.

Energie- en klimaattransitie

In een reactie op het groeicijfer zei minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes: ‘Economische groei maakt het mogelijk dat we grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energie- en klimaattransitie en de hoge kosten van de zorg kunnen betalen. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk vooral dat Nederlanders de groei nu ook zelf merken.’ Volgens het ministerie zijn ‘groeicijfers van 3% waarschijnlijk niet iets zijn om gewend aan te raken. Door het lage geboortecijfer en de vergrijzing groeit het arbeidsaanbod nauwelijks meer. Dus moeten we het voor onze bbp-groei steeds meer hebben van de verhoging van onze arbeidsproductiviteit. Dit vraagt om technologische ontwikkeling, innovaties en het slimmer organiseren van productieprocessen.’