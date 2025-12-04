Nederlandse economie groeit, knelpunten vragen om lange adem

De Nederlandse economie blijft de komende jaren groeien, ondanks politieke onzekerheid en internationale spanningen. Volgens ING Research bedraagt de groei in 2026 naar verwachting 1,3%, na een groei van 1,7% in 2025.

De economische groei in 2026 zal vooral worden gedragen door consumentenuitgaven. Dankzij loonstijgingen die hoger liggen dan de inflatie, neemt de koopkracht toe. Hoewel de inflatie daalt, blijft deze met 2,4% boven het normale niveau. De afnemende krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor iets minder sterke loonstijgingen, maar de koopkracht blijft groeien.

Structurele knelpunten

Beperkingen zoals netcongestie, stikstofproblematiek en arbeidsmarktkrapte blijven de groei belemmeren. Een nieuw kabinet lijkt deze structurele problemen te willen aanpakken, zoals blijkt uit de agenda van D66 en CDA. Op korte termijn kan dit het economisch vertrouwen versterken, maar het oplossen van deze knelpunten vergt een lange adem en zal pas op langere termijn het groeivermogen vergroten.

Internationale ontwikkelingen

Internationale handelsverschuivingen en defensie-uitgaven zullen in 2026 sterker doorwerken in de economie. Een verwachte Duitse begrotingsimpuls biedt kansen voor Nederlandse export, maar door geopolitieke spanningen en een zwakkere concurrentiepositie groeit de export naar verwachting slechts gematigd. Hogere Amerikaanse handelsheffingen en toenemende concurrentie van China zullen hun impact verder doen voelen.

Groei in 2025

Het afgelopen jaar groeide de economie met 1,7%, vooral gedreven door overheidsuitgaven. Consumenten waren voorzichtig met extra uitgaven en investeerders hielden de hand op de knip, mede door onzekerheid over prijzen en internationale ontwikkelingen. Het handelssaldo droeg nauwelijks bij aan de groei, wat kwetsbaarheden in het Nederlandse verdienmodel blootlegt.

Vooruitzicht

Al met al blijft de Nederlandse economie groeien, zij het in een tempo dat wordt afgeremd door structurele knelpunten. De verwachte groei van 1,3% in 2026 is weliswaar bescheiden, maar ligt nog steeds boven het Europese gemiddelde. In een tijd van mondiale veranderingen zal de economie zich verder moeten aanpassen, terwijl oplossingen voor binnenlandse belemmeringen tijd nodig hebben.

Bron: ING Research