Deponeren met SBR, bent u er klaar voor?

Hoewel er de afgelopen jaren al veel is geschreven over SBR, lijkt voor een aanzienlijk deel van de middelgrote ondernemingen de overstap naar de nieuwe digitale deponering een lastige. Het aantal ondernemingen dat SBR direct en probleemloos in zijn bedrijfsproces heeft weten te integreren is nog beperkt en voor een aantal middelgrote ondernemingen is SBR in het geheel nog onbekend. Zou er de afgelopen jaren dan toch te weinig aandacht aan SBR zijn besteed? Of is er iets anders aan de hand en worden de ervaren problemen veroorzaakt doordat het publicatieproces van een middelgrote onderneming velen malen complexer is dan dat van een kleine onderneming?

Hoe komt dat dan?

Wanneer we hierover rondvragen komen links en rechts steeds dezelfde ervaringen naar boven: men heeft het gevoel dat men veel te laat met het transitieproces is begonnen; tijdens dit proces kwamen er veel meer vragen op dan verwacht. Over zaken als Assurance (ondertekening door accountant in xbrl-formaat) en getrouwheid van het digitale document is lange tijd lichtvaardig gedacht. Hoe communiceert men bijvoorbeeld als onderneming met de accountant: traditioneel of in SBR? En hoe gaat de SBR-software om met fouten en waarschuwingen wanneer velden niet goed zijn ingevuld? Een SBR-document is moeilijk te lezen. Hoe controleert u het op fouten?

Als gevolg van deze vragen en onduidelijkheden heeft het lang geduurd voordat accountantskantoren, maar ook softwareleveranciers, met een passende oplossing kwamen.

Hoe verder?

In relatie tot SBR is 2018 voor alle betrokkenen een belangrijk leerjaar. Voor de middelgrote ondernemingen zelf, maar zeker ook voor de accountantskantoren. Rondom de taxonomie (de ordening en indeling van de SBR-documenten) was NT12 een verbetering ten opzichte van NT11. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat NT13 een nog grotere stap voorwaarts is, zodat er een verbreding van deponeringen in 2019 kan ontstaan.

En ondertussen?

Automatiseerder Accept uit Etten-Leur werkt al geruime tijd aan oplossingen met betrekking tot SBR. Deze voldoen aan alle wettelijke vereisten en zijn eenvoudig in het gebruik. Met SBR Toolbox, SBR Verwerker en SBR Viewer biedt Accept drie oplossingen voor het eenvoudig en betaalbaar deponeren. Zowel het accountantskantoor als de middelgrote onderneming vaart hier wel bij. Bovengenoemde SBR-tools werken onafhankelijk van de bestaande administratiesoftware en kunnen om die reden door elke partij worden ingezet. Daarnaast zijn deze intelligente SBR-tools eenvoudig te implementeren en kunnen zowel lokaal als in de cloud draaien. Met een export uit de bestaande administratiesoftware wordt het gewenste SBR-document automatisch gegenereerd. Eventuele correcties kunnen hierna door de accountant of de onderneming zelf worden doorgevoerd via een overzichtelijk invoervenster.

Figuur 1: Overzichtelijke schermlay-out SBR verwerker van Accept

Accept is hiermee geslaagd een goede geautomatiseerde en betaalbare oplossing te bieden om te kunnen voldoen aan de verplichtstelling te deponering middels SBR.

Bent u er klaar voor? Een groot aantal top 30 accountantskantoren ging u al voor, evenals een snel groeiend aantal middelgrote ondernemingen.

