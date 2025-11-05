Accountants te afwachtend rond verplichtstelling XBRL Groot

Afgelopen donderdag organiseerden we het SBR50 event voor de grootste accountantskantoren van het land. Ik heb iedereen meegenomen in de SBR-verplichtstelling die voor alle rechtspersonen ingaat op 1 januari aanstaande. Accountants zijn wakker geschud en beseffen dat ze nu in actie moeten komen. Over twee maanden is het zover.

Dat over twee maanden alle rechtspersonen via SBR moeten deponeren was nog niet voor iedereen duidelijk. Reacties als ‘waarom horen we dit nu pas?’ en ‘het zal vast worden uitgesteld’ zijn typerend voor de doelgroep. Nee, softwareleveranciers lossen dit niet op. De verantwoordelijkheid ligt toch echt bij de auditpraktijk en bureau vaktechniek van het desbetreffende kantoor.

Impact

De impact zal per klant en per kantoor verschillen. Wanneer een klant rapporteert op basis van Dutch GAAP dan heeft hij zonder CSRD-verplichting theoretisch gezien de mogelijkheid te deponeren op basis van de SBR-methodiek zoals we die al kennen voor Middelgroot. Of dit in praktijk kan werken is afhankelijk van de inhoud en opmaak van desbetreffende jaarrekening. De NBA heeft Alert50 uitgebracht met daarin de verschillende scenario’s. Ondanks het feit dat een grote rechtspersoon geen deponeringsvrijstellingen heeft, is het niet ondenkbaar dat de PDF-jaarrekening het auditobject blijft.

iXBRL

Naast deponering conform de huidige SBR-methodiek is deponering op basis van iXBRL (Inline XBRL) voor de meeste accountants nieuw. Hiermee is het mogelijk om opmaak toe te voegen aan het jaarverslag. Beursgenoteerde ondernemingen maken hier al een aantal jaren gebruik van. Ondernemingen die rapporteren op basis van IFRS en/of onder de CSRD-verplichting vallen, moeten vanaf volgend jaar deponeren op basis van iXBRL. Andere ondernemingen mogen ook voor deze standaard kiezen. Dit vraagt wel om specifieke kennis en werkzaamheden van het accountantskantoren. Afhankelijk van de aantallen binnen het kantoor kan het eventueel worden uitbesteed. Let hierbij wel op de vaktechnische- en juridische implicaties.

Nu in actie

Binnen twee maanden zullen de eerste deponeringen moeten plaatsvinden. Er zijn ook andere dan grote rechtspersonen die vanaf 1 januari aanstaande via SBR moeten deponeren. Denk hierbij aan de middelgrote rechtspersonen die nog waren vrijgesteld maar houd bijvoorbeeld ook rekening met 403 en 408 situaties (in combinatie met buitenlandse moedermaatschappijen). De volgende zaken moeten per vandaag worden belegd en opgepakt:

– Inventariseer welke klanten volgend jaar voor het eerst via SBR moeten deponeren. De volgende werkwijze kan handig zijn: alle wettelijke controles minus de klanten die al via SBR deponeren

– Analyseer op klantniveau of deponering via SBR of iXBRL van toepassing zal zijn.

– Communiceer met je klant wat er van hem wordt verwacht en wat de verwachte impact zal zijn

– Stel vast of er intern een proces moet worden ingericht om de iXBRL route te faciliteren of dat dit kan worden uitbesteed

– Stel vaktechnisch beleid vast inzake werkzaamheden, inhoud van de verklaring etc

Deze bijdrage dekt niet de complete lading. Ik zal in de komende weken naar de verplichtstelling toe daarom nog meer blogs schrijven. Ik ben benieuwd welke vragen er bij jullie leven.

Mark Bisschop, PKIsigning.