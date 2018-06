Deloitte streeft EY voorbij als meest gewilde werkgever na studie

Van de grote accountantsorganisaties is Deloitte het meest in trek bij Nederlandse studenten die een commerciële of economische studie volgen, zo blijkt uit een onderzoek van het internationale onderzoeksbureau Universum. Over het algemeen scoort Deloitte over alle studierichtingen het beste gemiddelde. Vorig jaar was EY nog het populairst onder studenten.

In de categorie ‘Business’, die ook accountancyopleidingen omvat, zijn net als vorig jaar Heineken, KLM en Google het meest geliefd. Deloitte stijgt twee plaatsen, van 23 naar 21, en streeft daarmee EY voorbij. Dat levert een plek in en staat nu 23e. Daarna volgen KPMG (26), PwC (27) en BDO (52). Onder ICT- en natuurwetenschapstudenten blijft Tesla de ideale werkgever. De accountantsbedrijven doen het bij deze groep wat minder. Deloitte klimt wel een stuk op de ranglijst en gaat van 68 naar 45. De overige kantoren verbeteren hun notering ook, zij het in mindere mate. KPMG gaat van 85 naar 71, EY (72e) wint een plaats en PwC gaat van 89 naar 78.

Bij de rechtenstudenten valt EY (net als vorig jaar 19e) het meest in de smaak, voor Deloitte (22), PwC (27), KPMG (32) en BDO (42). Onder de alfastudenten is tot slot Deloitte weer favoriet (36), voor EY (44), KPMG (47) en PwC (55).

De resultaten zijn gebaseerd op een onderzoek onder bijna 22.000 studenten van 33 universiteiten.