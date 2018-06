De Jong & Laan Accountants is verhuisd naar een nieuwe locatie in het Ondernemingshuis te Enschede, een multifunctioneel gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Het bestaat uit drie aangesloten gebouwen.

Behalve het accountants- en advieskantoor zijn in dit pand langs de Hengelosestraat ook onder meer de Kamer van Koophandel Oost Nederland en de Twentse courant Tubantia gehuisvest. De KvK huurt er veel minder ruimte dan voorheen. Daardoor ontstond ruimte voor andere bedrijven.