‘Beleid accountancy mist wetenschappelijke basis’

In de discussie over de inrichting en regulering van de accountancysector zou de wetenschap een grotere rol moeten spelen. Dat zeggen drie in auditonderzoek gespecialiseerde wetenschappers Olof Bik, Anna Gold (VU Amsterdam, midden) en Marleen Willekens (KU Leuven) in het ezine Inzake van PWC en, uitgebreider, in het vaktechnische bulletin van de accountancypraktijk van PwC .

In een gesprek met Arjan Brouwer voor Inzake zeggen ze dat in beleidsbepaling en wetgeving ook de wetenschappelijke perspectieven betrokken moeten worden. ‘Hoe tegenstrijdig of tegen-intuïtief die ook kunnen voelen. De nieuwsgierigheid van beleidsmakers en andere stakeholders in wetenschappelijke inzichten vind ik echter zorgwekkend laag. Dat zie ik als een groot risico’, aldus Bik.

Verplichte kantoorroulatie

Het beste voorbeeld vindt Anna Gold de verplichte kantoorroulatie. ‘Er is veel onderzoek gedaan naar de vraag of een langere ambtsduur van de accountant daadwerkelijk tot gevolg heeft dat zijn onafhankelijkheid of de kwaliteit van de controle achteruitgaat. Daar is maar heel weinig bewijs voor. Sterker nog, de meeste onderzoeken tonen aan dat de kwaliteit juist beter wordt.’

Combinatie audit en advies

Dat geldt ook voor de discussie over de combinatie van audit en advies, volgens de wetenschappers. Onderzoek laat zien dat er eigenlijk geen negatief effect is op onafhankelijkheid en kwaliteit, eerder een positief effect.