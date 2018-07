Omzet en winst BDO groeien met dubbele cijfers

BDO Nederland heeft de omzet vorig jaar met 10% vergroot tot € 275 (249) miljoen. Het nettoresultaat – voor vergoedingen aan partners – verbeterde met 18% tot € 31 (26) miljoen.

De omzet groeide in alle bedrijfsonderdelen; het grootste onderdeel Audit & Assurance boekte een toename van 11%. De inkomsten gingen daar van € 91 miljoen naar € 101 miljoen. In Accountancy & Bedrijfsadvies stegen de inkomsten met 8% tot € 79 (73) miljoen. Belastingadvies zag de omzet met 8% groeien tot € 70 (94) miljoen en Advisory was goed voor de grootste plus: 18% tot 26 (22) miljoen. De omzetgroei is volledig autonoom tot stand gebracht: BDO deed vorig jaar geen overnames. Het resultaat is na een aantal jaren van daling weer verbeterd. “onder andere als gevolg van een evenwichtigere personele bezetting, alsmede een verbeterde prijsstelling”.

Groei personeelsbestand

Het aantal werknemers in fte nam (gemiddeld) met 9% toe tot 2.542, tegen 2.427 in 2016. Tegenover 550 nieuwkomers stonden 435 vertrekkers. Naast een grote groep starters zijn er ook veel ervaren mensen bij BDO begonnen. “Meer en meer is BDO een aantrekkelijk(er) alternatief voor zij-instromers.”

Acties na AFM-onderzoek

De resultaten van het AFM-onderzoek van vorig jaar hebben BDO aangezet tot actie. “Het bestuur is ontevreden over de uitslag. Het bestuur is zeer gemotiveerd om een versnelling aan te brengen. Het bleek voorheen dat het in de praktijk met name moeilijk was vast te stellen wat de (diepere) oorzaak was van geconstateerde fouten in de professionele uitvoering van de opdrachten.” Na een extern onderzoek in opdracht van het managementteam Audit & Assurance zijn punten geformuleerd waarop wordt gefocust. Daaronder zijn een grotere partnerbetrokkenheid op de dossiers, een betere timing en planning van de opdrachten door het jaar heen en meer aandacht voor een cultuur waarin men kritisch durft te zijn op het eigen werk.

BDO stond vorig jaar 5e in de top 30 Accountantskantoren van Accountancy Vanmorgen. In september verschijnt een nieuwe editie van de ranglijst.