Steinhoff krijgt boete vanwege boekhoudschandaal

Het statutair in Nederland gevestigde meubelconcern Steinhoff heeft een recordboete van omgerekend ongeveer 3,2 miljoen euro gekregen van de financiële toezichthouder in Zuid-Afrika omdat het bedrijf heeft verzuimd beleggers deugdelijk te informeren over het boekhoudschandaal waar het in verwikkeld is geraakt.

De Financial Sector Conduct Authority (FSCA) heeft de oorspronkelijke boete van 90 miljoen euro flink verlaagd, meldt afdelingsdirecteur Brandon Topham aan persbureau Bloomberg. Dat heeft te maken met de penibele financiële situatie positie van Steinhoff als gevolg van het boekhoudschandaal. Ook de mogelijkheid dat als de financiële druk op Steinhoff toeneemt dit zal leiden tot banenverlies is een overweging geweest bij de verlaging.

Steinhoff staat al een paar jaar onder druk vanwege fraudebeschuldigingen. Dat leidde onder meer tot een verlies aan beurswaarde van meer dan 13 miljard euro. Deloitte weigert een goedkeurend oordeel te geven over de jaarcijfers 2018. Er kan onder meer niet worden vastgesteld of de berichten van het bestuur en de raad van toezicht in het jaarverslag correcte informatie bevatten.

De jaarrekening 2017 werd eerder al teruggetrokken vanwege het boekhoudschandaal. Die is in mei opnieuw gepubliceerd. Deloitte onthoudt zich ook daarin van een goedkeurende verklaring. Het accountantskantoor ziet bij Steinhoff onder meer onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf, over de rechtszaken die beleggers zijn gestart, over belastingen en over de toegang tot informatie. Bestuurders zouden voor miljarden hebben gefraudeerd door winsten jarenlang op te pompen, stelde PwC begin dit jaar nog.

Bron: Bloomberg/FD