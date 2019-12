‘ING-dochter duikt op in fraudeonderzoek’

ING-dochter Payvision wordt genoemd in een onderzoek naar fraude met de verkoop van speculatieve beleggingsproducten, meldt Follow the Money. Payvision is een betalingsplatform waarin ING een meerderheidsbelang van 75 procent heeft.

Het bedrijf is in 2019 genoemd in klachten van gedupeerden van de fraude bij het Openbaar Ministerie en de financieel toezichthouders AFM en ESMA. De gedupeerden stelden dat hen op een frauduleuze manier binaire opties werden aangeboden, waarbij wordt gegokt op de stijging of waarde van een beleggingsproduct. Payvision zou een rol hebben gespeeld bij het wegsluizen van 100 miljoen euro.

Uit een door de Duitse politie afgetapt telefoongesprek zou blijken dat de oprichter van Payvision nauw contact had met een van de twee hoofdverdachten in de fraudezaak. Die twee hoofdverdachten zijn begin dit jaar opgepakt. Na die arrestatie stopte Payvision met zakendoen met de twee verdachten.

Bron: ANP/AV