BDO subsidieert leerstoel familiebedrijven

In zijn ambitie dé accountant/adviseur van het familiebedrijf te zijn, subsidieert BDO de nieuwe leerstoel familiebedrijven. Andere participanten zijn Rabobank en het Erasmus Centre for Family Business (ECFB).

Leidende rol

De leerstoel familiebedrijven wordt bekleed door Pursey Heugens, hoogleraar organisation theory, development, and change aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). ‘Samen met de Erasmus Universiteit en Rabobank willen we graag een leidende rol vervullen voor familiebedrijven. We hebben de afgelopen vier jaar intensief samengewerkt en veel nieuwe inzichten en kennis kunnen delen. Daarom hebben we besloten om het partnership uit te breiden, en daarmee te intensiveren, tot een leerstoel die toegewijd is aan het familiebedrijf. Daarmee bestendigen we het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van familiebedrijven’, aldus Joost Vat, partner bij BDO.

Unieke bedrijven

Familiebedrijven zijn unieke ondernemingen. Bestuur en eigendom zijn bijvoorbeeld veel vaker in één hand dan bij niet-familiebedrijven, en ze zijn meer gericht op continuïteit van de onderneming. Met name voor AA-accountants behoren familiebedrijven tot de grootste klantengroep. Wetenschappelijk onderbouwde kennis van deze specifieke bedrijven, die in economisch onderzoek nog wel eens over het hoofd worden gezien omdat ze vaak minder de aandacht trekken, kan accountants helpen nog beter advies op maat te geven.

Rapporten

De afgelopen jaren werkten het ECFB, Rabobank en BDO Accountants & Adviseurs al actief met elkaar samen met als doel onderzoek naar naar de organisatie, strategie en governance van familiebedrijven te faciliteren. Zo werden eerder onderzoeksrapporten uitgebracht over gedeelde waarden binnen het familiebedrijf, de kansen van internationalisering, en de rol van het familiebedrijf als werkgever .

Leren van anderen

‘Voor familiebedrijven zijn dat niet altijd de eerste thema’s die besproken worden. Dergelijk onderzoek kan bedrijven helpen om zich aan te passen aan de eisen van de huidige tijd, en tegelijk na te denken over hun concurrentiekracht op de lange termijn’, zegt de nieuwe hoogleraar Heugens. ‘Daarom kiezen we ook altijd voor thema’s die aansluiten bij de actuele stand van de economie.’ Vooral het kunnen leren van de ervaringen van andere en de praktische toepasbaarheid van wetenschappelijk onderzoek vinden familiebedrijven een waardevolle toevoeging. In april wordt het nieuwe familiebedrijvenonderzoek gepubliceerd.