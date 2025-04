Accountant failliete muziekwinkel Bax tekende laatste jaarrekening niet

De omgevallen muziekwinkel Bax Music deponeerde pas in maart dit jaar de jaarrekening over 2023. Zonder handtekening van accountant WEA Audit.

Bax Music groeide in twintig jaar uit van een zolderkamerbedrijfje tot de grootste online muziekretailer van de Benelux, inclusief vier grote fysieke winkels. Maar de laatste jaren zat de familieonderneming al in zwaar weer door schulden en onenigheid over de toekomst van het bedrijf. In 2023 steeg de omzet met 13% tot bijna € 150 miljoen, zo blijkt uit de op 18 maart gedeponeerde voorlopige jaarrekening van moederbedrijf Bax Groep Holding. De brutomarge was met 19,2% stabiel.

Brand en coronaschuld

Tot zover de positieve cijfers. Bax had onder meer een probleem met het terugbetalen van de coronaschulden aan de Belastingdienst. Omdat niet aan de terugbetalingsvoorwaarden was voldaan, stond eind 2023 nog een bedrag van € 3,8 miljoen aan belastingschuld open dat direct moest worden betaald. Daar werd over overlegd met de fiscus. Bovendien was er schade door een grote brand in een papiercontainer bij de hoofdvestiging in Goes. Er moest voor € 2 miljoen aan gitaren worden afgeschreven door rookschade; de brandverzekering dekte een deel van de verliezen, maar niet alles. Onderaan de streep resteerde mede door opgelopen kosten een verlies van € 2,6 miljoen, nadat in 2022 nog € 1 miljoen winst was gemaakt.

Die coronaschuld was niet de enige openstaande post: aan schulden had Bax eind 2023 in totaal ruim € 45 miljoen openstaan. Bij ABN Amro liep daarnaast een financiering van in totaal € 8 miljoen, plus nog een roodstand van € 7 miljoen op de rekening-courant.

Rode vlaggen

De regionale krant PZC vroeg Coney Minds-oprichter Pieter de Kok naar een duiding van de cijfers. Dat het om een voorlopige jaarrekening ging, noemt hij “al een veeg teken”. “De jaarrekening had al in 2024 gedeponeerd moeten zijn, mét een controleverklaring.” De coronaschuld en de ABN Amro-kredieten – die ook niet conform afspraak werden afgelost – waren ‘rode vlaggen’, aldus De Kok. “Het is duidelijk dat er van alles aan de hand was. Het lijkt erop dat ze al minstens achttien maanden aan het knokken waren om te overleven. Blijkbaar is dat niet gelukt. Dat is echt jammer.”

Familieruzie

Het familiebedrijf kampte ook met interne meningsverschillen. Oprichters en broers Jochanan en Nathanael Bax voerden tot 2018 samen de directie. In dat jaar stapte Nathanael uit de directie om de winkels te gaan aansturen. Daar was geen ruzie aan vooraf gegaan, maar duidelijk was wel dat zijn broer veel harder wilde groeien dan wie dan ook. Jochanan moest begin dit jaar echter het veld ruimen. Hij werd ontslagen door de andere aandeelhouders, onder wie zijn broer en zijn schoonvader. Ze werden het niet eens over de te volgen koers: zo was de vraag of Bax aan een investeerder moest worden verkocht of niet een splijtzwam. Bovendien zou Jochanan nogal dwingend leidinggeven, schrijft RTL Z.

Dat knelde ook bij Rabobank, dat via het eigen participatiebedrijf medeaandeelhouder was. Eind 2021 werd de bank als financierder ingeruild voor ABN Amro, want die zag het financieel gezien wat ruimer. Wel kreeg de nieuwe huisbankier het pandrecht op de voorraden.

Een interim-directie probeerde de boel te redden door schulden te saneren, maar ook over dat plan werden de aandeelhouders het niet eens. Een faillissement werd onvermijdelijk, waarbij 300 medewerkers op straat kwamen te staan. De curator heeft volgens de eerste berichten zicht op een eventuele doorstart: er zouden zich investeerders hebben gemeld.