SRA maakt nieuwe afspraken horizontaal toezicht met fiscus

Eind januari heeft SRA gesproken met de Belastingdienst over de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht en communicatie daarover met de SRA-leden.

Nieuwe afspraken

Dit schrijft SRA op haar website. Belangrijke wijzigingen zullen zijn: de looptijden van de convenanten, differentiatie van het toezicht op basis van de opdracht en kwaliteit en wijzigen status en werking vooroverleg in combinatie met de koepels. De Belastingdienst is ook van plan om maatregelen door te voeren die de eenduidigheid – en daarmee de kwaliteit – van het horizontaal toezicht verder bevorderen. De uitgangspunten van horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners veranderen niet.

Verdere informatie volgt

In de loop van dit jaar zullen SRA-leden geïnformeerd worden over de wijzigingen en de betekenis daarvan voor u als fiscaal dienstverlener, voor het convenant en mogelijkerwijs voor uw klanten. Vanuit de Belastingdienst zal de relatiebeheerder het voortouw nemen. Ook SRA zal in de tweede helft van 2020 ledenbijeenkomsten in het land inplannen om de implicaties van wijzigingen en veranderingen met u te bespreken.