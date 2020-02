SRA-certificering voor Spaarne Accountants & Belastingadviseurs

Spaarne Accountants & Belastingadviseurs BV en Spaarne Audit BV uit Haarlem zijn sinds kort SRA-gecertificeerd.

Gemiddeld 31 jaar

Spaarne is een full service kantoor met 20 veelal jonge (gemiddelde leeftijd 31 jaar) professionals. Er is een evenwichtige verdeling tussen assurance – inclusief wettelijke controles- , belastingadvies en samenstel- en administratieve dienstverlening. De belangenbehartiging voor specifiek accountants werkzaam in het mkb-segment is voor het kantoor van wezenlijk belang voor het SRA-lidmaatschap.

Visie delen

Tevens is het verkrijgen van kennis, inzichten en praktische toepassingen van ambitieuze collega-kantoren en SRA-professionals van belang. Spaarne Accountants & Adviseurs ziet zichzelf als een ‘open kantoor met hart voor de accountancy, waarbij zij het belang voor de maatschappij uitdragen’.