Handreiking Permanente Educatie aangepast aan nieuw PE-beleid

De praktijkhandreiking Permanente Educatie is geactualiseerd naar aanleiding van het vernieuwde PE-beleid dat op 1 januari 2026 is ingevoerd. De handreiking biedt accountantskantoren praktische ondersteuning bij het inrichten van permanente educatie binnen hun kwaliteitssysteem, op het niveau van het kantoor, de discipline of afdeling en de individuele accountant.

Het nieuwe beleid bouwt voort op het bestaande outputgerichte model. Daarbij ligt de nadruk op de kwaliteit van leren in plaats van het aantal gevolgde opleidingsuren. Ook blijven de eigen verantwoordelijkheid van de accountant en de integratie van permanente educatie in de kwaliteitscyclus van het kantoor centrale uitgangspunten. Volgens de handreiking betekent de grotere vrijheid binnen het stelsel nadrukkelijk niet dat permanente educatie vrijblijvend wordt.

Geactualiseerd

De geactualiseerde versie bevat onder meer een opstap naar een kantoorgericht opleidingsplan voor SRA-kantoren, een template voor een opleidingsplan en een voorbeeldwerkprogramma voor de compliance officer. Deze Praktijkhandreiking Permanente Educatie is geactualiseerd ten opzichte van de versie van 26 oktober 2022. Er zijn redactionele wijzigingen doorgevoerd en is de handreiking terminologisch in lijn gebracht met de Verordening op de beroepsprofielen 2025.