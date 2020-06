Horeca en kappers goed voor kwart TOGS-bijdragen

De Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) heeft in totaal tussen de € 800 miljoen en de € 850 miljoen gekost, meldt staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. Horeca-ondernemingen en haarverzorgers waren samen goed voor 24% van het totaal aantal toegekende aanvragen.

De TOGS-regeling is drie maanden opengesteld geweest en wordt in juli opgevolgd voor de TVL-regeling voor vaste lasten. De TOGS-bijdrage bestond uit een eenmalig bedrag van € 4.000. Zo’n 200.000 aanvragen zijn toegekend; er is 53% uitgekeerd aan bedrijven met één werkzaam persoon en in totaal 93% aan bedrijven met minder dan 10 werkzame personen. ‘Ik ben blij dat daarmee via de regeling in korte tijd een groot aantal ondernemers is bereikt en ondersteuning is geboden in de eerste periode van de crisis.’ Er was ongeveer € 1,6 miljard begroot voor de regeling: bijna de helft daarvan hoeft dus niet te worden benut. Al kunnen er nog meer uitkeringen bij komen: ‘Bij een dergelijk grofmazige regeling die zoveel mogelijk geautomatiseerd wordt uitgevoerd, zijn er ook grensgevallen. Zo kan het zijn dat ondernemers met een onjuiste SBI-code geregistreerd staan. Deze gevallen worden door RVO.nl en de Kamer van Koophandel samen getoetst en deze ondernemers zullen naar verwachting voor het einde van de regeling een antwoord krijgen. Als zij in aanmerking komen zal hun TOGS-aanvraag nog worden verwerkt.’

Controle

De RVO zal controles gaan uitvoeren. ‘De afgelopen periode zijn al enkele gevallen van misbruik ontdekt en verdere steekproeven zullen we risicogericht uitvoeren. De ervaringen van deze controles zullen ook bij de TVL-regeling worden gebruikt.’

Restaurants zijn de koploper in aantal toegekende aanvragen: dat waren er 14.452. Daarna volgt de haarverzorging met 13.247 en de categorie fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen en dergelijke was goed voor 11.877 succesvolle aanvragen. Horecabedrijven en kappers waren tezamen goed voor 24% van alle toegekende aanvragen.

De top 10 van TOGS-sectoren: