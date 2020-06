‘Honderden miljoenen aan TOGS-steun ongebruikt’

Op de laatste dag dat de TOGS-regeling aangevraagd kan worden ligt nog bijna de helft van de begrote 1,6 miljard euro op de plank, blijkt vrijdag uit navraag van BNR bij de RVO. De eenmalige compensatie van 4000 euro werd in totaal 200 duizend keer uitgekeerd. Tot 23 juni zijn er meer dan 215 duizend aanvragen gedaan. Hiervan zijn er ruim 200 duizend uitgekeerd, een bedrag van 802 miljoen euro.

SBI-codes

‘Het was in het begin vrij lastig voor ondernemers uit bepaalde sectoren, die niet op de lijst stonden bij die codes, om bij het geld te komen’ zegt voorzitter van MKB Nederland Jacco Vonhof tegen BNR over het gedoe met SBI-codes. ‘Dat hebben we gelukkig kunnen uitbreiden uiteindelijk. Maar of daardoor mensen geen geld hebben aangevraagd, durf ik niet te zeggen. Ik denk ook dat veel ondernemers niet eens weten dat ze er recht op hebben.’

Verkeerde registratie

Door verkeerde registratie kwamen veel ondernemers de afgelopen tijd niet in aanmerking voor financiële steun. In totaal hebben ruim vierentwintigduizend ondernemers geprobeerd om hun SBI-code de afgelopen weken te wijzigen. Een groot deel daarvan, 14 duizend ondernemers, kwam daarna alsnog voor de eenmalige compensatie van 4000 euro in aanmerking. Er zijn nog steeds sectoren die niet voor de regeling in aanmerking komen.

Bron: BNR