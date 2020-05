Corona | Overheid vordert eerste onterechte TOGS-steun terug

De overheid is inmiddels gestart met het terugvorderen van de eerste ten onrechte onder de TOGS-regeling verstrekte steun aan bedrijven. Van die regeling hebben ruim 181.000 bedrijven gebruik gemaakt.

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de eerste terugvorderingen kortgeleden in gang gezet, meldt de NOS. Om hoeveel bedrijven het gaat, is niet bekend. De TOGS biedt een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 als een bedrijf door de coronacrisis vaste lasten niet kan betalen. Aanvragen worden pas later gecontroleerd. In de tweede TOGS-ronde, vanaf komende maand, kunnen ondernemingen aanspraak maken op maximaal € 20.000. Ook dan wordt pas achteraf gecontroleerd.

18 fraudezaken

De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft inmiddels 18 zaken van mogelijke fraude liggen, gebaseerd op 34 meldingen van verdachte transacties die kunnen wijzen op misbruik van de TOGS en de ZZP-regeling TOZO. Onderzoek moet uitwijzen of deze ondernemers misbruik van de regelingen hebben gemaakt. De FIOD is druk met 200 corona-fraudesignalen. Die bevatten niet alleen steunmisbruik, maar ook fraude met mondkapjes.

Bron: NOS