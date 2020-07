PwC: baten van extra thuiswerken zijn aanzienlijk

Als iedereen die thuis kan werken na Covid-19 één extra dag vanuit huis gaat werken ten opzichte van de situatie voor Covid-19, levert dat de samenleving zo’n vier miljard euro op. Deze kostenbesparing zit bij werkgevers en werknemers, maar ook in de samenleving als geheel. De uitstoot van CO2 daalt met 606 kiloton. Dat blijkt uit het PwC-onderzoek ‘The costs and benefits of working from home’.

Helft werkend Nederland kan thuis werken

Uitgangspunt van het onderzoek van PwC is dat de helft van werkend Nederland in staat is om thuis te werken. Een ander uitgangspunt van de berekeningen is de veronderstelling dat al deze mensen één dag extra thuis blijven in de situatie na Covid. Uit de berekening die dan volgt komt het bedrag van netto 3,9 miljard euro aan kostenbesparingen voor werkgevers, werknemers en publieke goederen. De impact op de uitstoot is apart berekend.

De baten van thuiswerken zijn aanzienlijk

De baten van extra thuiswerken zijn aanzienlijk, concludeert het accountantskantoor. Werkgevers besparen vooral op de huur van kantoorruimte. Voor werknemers tellen vooral de bezuinigen op het woon-werkverkeer. Het woon-werkverkeer is ook de voornaamste oorzaak van de verminderde CO2-uitstoot en van de publieke opbrengsten: minder verkeer zorgt voor minder files, minder ongelukken en minder investeringen in de infrastructuur.

Bron: PwC