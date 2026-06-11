Informer Money genomineerd voor Best FinTech Startup of the Year België

Informer Money staat op de shortlist van de Digital Finance Awards Belgium 2026 in de categorie Best FinTech Startup of the Year. De nominatie onderstreept de Belgische ambities van de Nederlandse Informer Group, dat ondernemers en accountants helpt om bankieren, e-facturatie en boekhouding slimmer met elkaar te verbinden.

Met Informer Money lanceerde Informer Group een zakelijke rekening waarmee Nederlandse en Belgische ondernemers snel beschikken over een lokaal IBAN-nummer en betaalkaarten voor henzelf en hun medewerkers. In combinatie met Informer Invoicing ontstaat een volledig geïntegreerde financiële workflow: verkoopfacturen, inkoopfacturen, betalingen en boekhoudkundige verwerking komen samen in één omgeving.

Actuelere inzichten voor accountants

Voor accountants is vooral die integratie relevant. Waar banktransacties, Peppol-facturen en de boekhouding in de praktijk nog vaak gescheiden werelden zijn, brengt Informer Money deze stromen dichter bij elkaar. Betalingen kunnen direct worden gekoppeld aan openstaande facturen, teamuitgaven worden overzichtelijker beheerd en inkoopfacturen kunnen rechtstreeks vanuit de administratie worden betaald. Zo ontstaat een actueler financieel beeld, zonder dat ondernemers en accountants afhankelijk blijven van vertraagde bankfeeds, CODA-bestanden of handmatige opvolging.

Een nominatie die voelt als mooie bevestiging

“Deze nominatie voelt als een mooie bevestiging van wat we in België willen neerzetten,” zegt Peter Potters, CCO van Informer Group. “Informer Money is niet zomaar een zakelijke rekening. Het is de banklaag die e-facturatie en boekhouding eindelijk logisch met elkaar laat samenwerken. Zeker voor accountants opent dat de deur naar minder opvolgwerk, minder losse documenten en meer ruimte voor advies.”

De nominatie komt op een belangrijk moment voor de Belgische markt. Door de verdere digitalisering van facturatie en de opmars van Peppol groeit de behoefte aan oplossingen die niet alleen compliant zijn, maar ook praktisch werk uit handen nemen. Informer Invoicing speelt daarop in met Peppol-ready facturatie, terwijl Informer Money de betaalstroom toevoegt aan dezelfde administratieve omgeving.

Onzekerheid wegnemen blijft de missie

Informer Group is al meer dan 30 jaar actief in financiële software en bouwt voort op die ervaring met een duidelijke propositie: ondernemers helpen om sneller te factureren, sneller betaald te worden en hun accountant real-time inzicht te geven in de administratie.

“Onze missie is altijd geweest om onzekerheid uit de administratie te halen,” zegt Remco Frühauf, CEO van Informer Group. “Met Informer Invoicing maken we e-facturatie laagdrempelig. Met Informer Money voegen we daar direct bankieren aan toe. De combinatie maakt het mogelijk om de financiële administratie niet achteraf bij te werken, maar continu actueel te houden.”

Informer Money is genomineerd als mogelijke winnaar van Best FinTech Startup of the Year tijdens de Digital Finance Awards Belgium 2026. De awardceremonie vindt plaats op 23 juni in Gent.