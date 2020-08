Accountant ziet risico’s bij vrachtvervoerder Martinair

Zowel de externe accountant als topman Adriaan de Heijer zien een mogelijk probleem voor vrachtmaatschappij Martinair in de afhankelijkheid van moederbedrijf KLM. Martinair ‘is genoodzaakt alternatieve klanten te zoeken als de financiële prestatie en liquiditeit van het moederbedrijf KLM’, de enige klant, ‘gevolgen heeft voor de mogelijkheden om te opereren voor KLM’. Dat meldt de nieuwe topman Adriaan de Heijer van Martinair bij de jaarcijfers over 2019 die Nieuwsblad Transport heeft opgevraagd.

Risico-paragraaf

Ook de externe accountant ziet een risico in de bijzondere positie van de vervoerder met één klant. De ‘financiële en operationele afhankelijkheid’ van eigenaar KLM is momenteel de grote donkere wolk boven het voortbestaan van Martinair, constateert de accountant van Martinair in de risico-paragraaf van de jaarrekening 2019.

Winst

Zolang KLM echter blijft betalen voor de vrachtvluchten van Martinair is er nog weinig aan de hand bij de maatschappij. In 2019 werd een mooie nettowinst van 15,2 miljoen euro (2018: 16,3 miljoen) behaald op een omzet van 268,4 miljoen. Daarvan kwam ruim 240 miljoen voor rekening van de vrachtvluchten voor KLM.

Bron: Nieuwsblad Transport