Eerste jaar PSD2: kwart Nederlanders deelt betaaldata in ruil voor diensten

Het afgelopen jaar gaf een kwart van de Nederlanders toestemming voor het gebruik van hun betaalgegevens in ruil voor de levering van nieuwe diensten op basis van die data, blijkt uit een enquête van DNB. Vooral de eigen bank kreeg hiervoor toestemming. Andere bedrijven – zoals grote technologiebedrijven – kregen slechts mondjesmaat toestemming.

Rekeninginformatiediensten en PSD2

Met de in 2019 herziene richtlijn voor betaaldiensten PSD2 moet het makkelijker worden om nieuwe typen diensten, zoals rekeninginformatiediensten, te ontwikkelen en aan te bieden. Bij rekeninginformatiediensten maken betaaldienstverleners gebruik van de informatie die afleidbaar is uit de transactiegegevens van iemands betaalrekening.

Er is weinig bekend over de mate waarin Nederlanders hun betaaldata delen met derden. Dit wordt bovendien bemoeilijkt, doordat niet alleen banken deze diensten kunnen leveren maar ook andere niet-bancaire dienstverleners, die al dan niet in Nederland zijn gevestigd. Om hier toch zicht op te krijgen heeft DNB in augustus 2020 een enquête uitgezet.

Kwart stemt in met gebruik betaaldata

In het eerste jaar dat PSD2 van kracht was gaf een kwart van de ondervraagde Nederlanders toestemming voor het gebruik van hun betaalgegevens in ruil voor nieuwe diensten. Jongeren zijn sterker geneigd toestemming te verlenen dan ouderen. Consumenten geven aan vooral de bank van hun belangrijkste betaalrekening toestemming te hebben gegeven. Maar een klein deel verleende toegang aan andere partijen. Zo gaf slechts 2% toestemming aan grote technologiebedrijven zoals Apple, Facebook en Google. Banken lijken dus een sterke concurrentiepositie te hebben op deze nieuwe markt.

Vertrouwen in bank

Een belangrijke reden voor de sterke concurrentiepositie van banken bij het aanbieden van diensten gebaseerd op het gebruik van betaaldata is dat consumenten meer vertrouwen hebben in hun eigen bank dan in andere partijen. Het vertrouwen in de bank van de belangrijkste betaalrekening is het hoogst: gemiddeld 3,4 op een schaal die loopt van 1 “zeer weinig vertrouwen” tot 5 “zeer veel vertrouwen”. Bigtechs zijn er bijvoorbeeld nog niet in geslaagd om het vertrouwen te krijgen van consumenten. Zij scoren gemiddeld een 1,9.

Beperkte potentiële groei niet-bancaire betaaldienstverleners

De bereidheid om nieuwkomers op de betaalmarkt het komende jaar toegang te geven tot betaaldata in ruil voor PSD2-diensten blijft waarschijnlijk beperkt, blijkt verder uit de enquête. De uitkomsten wijzen op slechts een beperkte potentiële groei van het gebruik van PSD2-diensten aangeboden door niet-bancaire betaaldienstverleners in het tweede jaar dat PSD2 in Nederland van kracht is, en zij geven aan dat de concurrentiepositie van banken naar verwachting sterk blijft. Opvallend is wel dat een groot deel van de Nederlanders nog geen nieuwe diensten is aangeboden; niet door banken en ook niet door andere bedrijven. De houding van deze consumenten kan nog veranderen als dit wel gebeurt. Wat ook kan bijdragen aan verdere groei is om consumenten meer controle te geven over het gebruik van hun eigen data en beter inzicht te bieden, zodat het vertrouwensprobleem kan verminderen en zij zelf meer de vruchten plukken van het datagebruik. Daarnaast blijft veilige omgang met de data belangrijk aangezien er veel waarde wordt gehecht aan de privacy van betaalgegevens.

Bron: DNB