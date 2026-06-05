KPMG: Nederlandse banken stabiel, maar marges en kosten staan onder druk

De vier grootste banken van Nederland hebben in 2025 stabiele resultaten geboekt, maar de onderliggende druk neemt toe. De inkomsten groeiden niet verder door dalende rentemarges en scherpere concurrentie, meldt KPMG in de nieuwe editie van State of the Banks.

ING, Rabobank, ABN AMRO en ASN Bank profiteerden de afgelopen jaren van sterke resultaten, maar in 2025 kwam verdere groei van de inkomsten tot stilstand. Volgens KPMG komt dat vooral door lagere rente-inkomsten. Banken wisten dat deels op te vangen met meer kredietverlening en hogere inkomsten uit provisies.

Tegelijk spreiden banken hun inkomsten steeds meer. Naast rente-inkomsten kijken zij nadrukkelijker naar vergoedingen en commissies.

Kosten blijven hoog

Ook aan de kostenkant blijft de druk groot. KPMG wijst op stijgende loonkosten en investeringen in digitalisering. Banken nemen maatregelen om de kosten te beheersen, zoals het afscheid nemen van personeel, het beperken van nieuwe instroom en het onderzoeken van uitbesteding. Daarbij noemt KPMG onder meer de hypotheekadministratie.

Nieuwe aanbieders vergroten volgens KPMG de concurrentie, onder andere doordat zij klanten sneller en eenvoudiger kunnen bedienen met leningen.

Investeringen leveren nog niet direct besparing op

Banken investeren in digitalisering, automatisering en kunstmatige intelligentie om productiever te werken. De verwachte kostenbesparingen zijn volgens KPMG voorlopig nog niet zichtbaar.

Mark van Vugt, hoofd van de bankensector bij KPMG, stelt dat de druk op inkomsten, kosten en technologie samenkomt. Banken moeten volgens hem sneller werk maken van hun prioriteiten en blijven werken aan een verdienmodel dat ook op langere termijn houdbaar is.

Buffers blijven stevig

Ondanks de druk op marges en kosten bleven de resultaten van de banken volgens KPMG stabiel ten opzichte van 2024. Dankzij stevige buffers konden banken blijven investeren en kapitaal uitkeren, onder meer via dividend en aandeleninkoop. Ook werden in 2025 relatief meer overnames gedaan dan in eerdere jaren.

De kwaliteit van leningen bleef volgens KPMG op peil tot licht beter. Dat komt volgens het rapport door de relatief sterke Nederlandse economie en risicobeheer bij banken. Wel blijven geopolitieke spanningen en economische onzekerheid risico’s voor de komende periode.

Regelgeving blijft aandachtspunt

KPMG verwacht dat geopolitieke ontwikkelingen, de voortgang van de Europese bankenunie en mogelijke consolidatie in de sector mede bepalen waar banken de komende tijd hun aandacht op richten. Ook het voldoen aan wet- en regelgeving blijft volgens het kantoor een belangrijk aandachtspunt.