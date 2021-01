2020 | NOVEMBER | Administratiekantoren worden accountancy

Het jaar van anderhalve meter, van recessie, van politieke verschuivingen – dat was 2020. Nu de jaarwisseling nadert, blikt Accountancy Vanmorgen terug. Elke dag lees je over de belangrijkste gebeurtenissen uit een van de afgelopen maanden. Vandaag: november, met meer duidelijkheid over wie in de tweede ronde NOW heeft aangevraagd.

Accountancy

In november maakt de overheid bekend welke ondernemingen in de tweede ronde van NOW hebben ontvangen. De groep accountantskantoren is ditmaal beduidend kleiner dan de vorige ronde. In de eerste rond waren accountancy’s goed voor € 1,76 miljoen aan noodsteun, gemiddeld bijna € 26.000 per kantoor. In de tweede ronde ging het om een bedrag van € 9 ton, gemiddeld € 33.300 per kantoor. Wat ook opvalt, is dat veel door NOW gesteunde kantoren actief zijn in het zuiden van het land.

Administratiekantoren

Full Finance constateert in november dat steeds meer administratiekantoren een accountancy willen worden. Niet vreemd: de concurrentie aan de onderkant van de markt is groot. Tegelijk hebben veel administratiekantoren ambitieuze, groeiende klanten, die na verloop van tijd behoefte hebben aan accountantsdienstverlening. Accountancty Vanmorgen sprak twee ondernemers van een administratiekantoor die de stap wagen.

Opvallend

De elektronische handtekening is niet meer weg te denken in de accountancy. Toch blijkt een elektronische krabbel niet altijd stand te houden voor de rechter. Een behoorlijk risico voor de accountant, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Transfers & overnames

Transfers

Exact benoemt Paul Ramakers als nieuwe CEO.

Nathalie Habers nieuwe partner Audit & assurance bij Mazars.

Accountant Remco Steenbergen wordt CFO bij Lufthansa.

Frank Groenewegen benoemd tot Partner Cyber Risk bij Deloitte.

Voormalig accountancyhervormer Saasen wil vooruit kijken, stapt in voetballerij.

Overnames

KroeseWevers neemt MTN over.

Visma neemt RADAR software over.