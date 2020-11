Accountants die NOW2 kregen vaak uit Brabant

Noord-Brabant is oververtegenwoordigd in de lijst met accountants die NOW2.0 hebben gekregen. De top 5 telt vier kantoren uit die provincie. Accountancy Vanmorgen vroeg naar de reden om wel of geen loonsubsidie aan te vragen.

6 in de top 10

In de top 10 van accountantskantoren die NOW2.0-steun hebben ontvangen, staan zes bedrijven uit Noord-Brabant. De top 5 telt slechts één kantoor uit een andere provincie. De oververtegenwoordiging van Brabantse accountants in de tweede NOW-ronde is opvallend. De zuidelijke provincie levert 8 van de 27 accountantskantoren die NOW2.0 ontvingen (30%). Ter vergelijking: bij de eerste NOW-aanvraag waren er van de 68 accountantskantoren 13 uit Noord-Brabant (19%). En uit de top 10 kwamen er slechts 3 uit die provincie. Nu is dat dus het dubbele.

Dok Accountants

‘Kern is dat wij zien dat naast het normale jaarrekening werk de extra werkzaamheden aan de advieskant substantieel zijn terug gevallen sinds maart’. Dat zegt Marcel Janssen RA van Dok Accountants en Adviseurs uit Helmond. ‘Dat is in de eerste maanden door schuiven van werk nog op te vangen geweest. Daarom hadden we geen NOW1 nodig. NOW-3 vragen we niet aan omdat wij de 20% net niet gaan halen.’ Op de vraag waarom Brabant naar zijn mening oververtegenwoordigd is onder accountantskantoren die NOW2 aanvroegen, zegt hij: ‘Misschien omdat in de regio Eindhoven veel “maakindustrie” zit (o.a. DAF en VDL en daaraan verbonden veel toeleveranciers). Die sector is best hard geraakt en wellicht dat dit ook effect heeft op de afname van accountantsdiensten. Wij zaten net bij al onze klanten in een behoorlijke flow met herstructureringen en dergelijke omdat de zaken erg goed gingen bij klanten in de regio. Vanwege de steunmaatregelen worden bijna al die processen nu – uit angst voor missen steun – stil gelegd/ uitgesteld.’

Van Lierop

Van Lierop Accountants & Adviseurs vroeg voor circa 20 medewerkers 36.740 euro NOW2 steun aan. In de eerste rond kon het kantoor nog zonder loonsubsidie. Waarom? Ralph van Lierop: ‘In de eerste periode hadden we nog geen zicht op de mogelijke consequenties van de coronacrisis. Door de aanhoudende onzekerheid hoe het met klanten zou gaan, hebben we voor de tweede periode wel NOW-steun aangevraagd. Dat was uit voorzorg. Uiteindelijk hebben we best een goede zomer gedraaid dus mogelijk moeten we de subsidie terugbetalen. Hoe we dit laatste kwartaal gaan afsluiten durf ik nog niet te zeggen. Ik zie wel dat medewerkers afgelopen zomer minder vrije dagen hebben opgenomen. Dat zal in december gebeuren, waardoor te verwachten valt dat onze omzet dan lager zal zijn dan normaal.’ Van Lierop vermoedt dat het grote aantal Brabantse accountantskantoren te maken heeft met het feit dat Brabant als eerste provincie getroffen werd door corona. ‘De gevolgen van de pandemie voor klanten werd in het voorjaar goed zichtbaar. Misschien dat kantoren daarom, uit voorzorg, een beroep op NOW2 hebben gedaan.’

Tenzing

Marcel de Loijer van Tenzing Accountants uit Oss bevestigt dit. ‘In de eerste periode van de NOW-regeling hadden wij geen terugval in omzet en hebben daardoor de NOW1 niet aangevraagd. Wel zagen wij dat onze adviesomzet in de eerste periode terugliep. Daarvoor in de plaats kwam er meer omzet uit jaarwerk, wat normaal gesproken niet zo in het voorjaar gebeurt. Op het moment van aanvraag van de NOW2 was nog niet te voorzien hoe onze adviesomzet zich zou ontwikkelen. Met alleen omzet uit jaarwerk zouden we een terugval in totale omzet hebben. Daarom hebben we de NOW 2-subsidie voor de zekerheid aangevraagd. Inmiddels weten wij dat onze adviesomzet na de eerste periode sterk is gestegen en voldoen wij niet aan de voorwaarden van de NOW2-regeling. Het voorschot zullen we volledig terugbetalen. Voor het gehele jaar 2020 verwachten wij uit te komen om een omzetniveau conform het jaar 2019. Dit is tevens de verwachting voor het jaar 2021.’

Govers

De grootste aanvrager is Accountantskantoor Govers met zijn hoofdvestiging in Eindhoven. In de eerste NOW-periode ontving het kantoor ruim 240.000 euro, en in de tweede periode – die een maand langer duurde – ruim drie ton. Paul Mencke, vennoot bij Govers: ‘We hadden de eerste periode een dip en de steun toen ook echt nodig. NOW2 hebben we voor de zekerheid aangevraagd. Achteraf is gebleken dat we de steun voor de maanden mei tot en met september niet nodig hebben. Dat bedrag gaan we dus terugstorten. Onze vooruitzichten voor dit jaar zijn eigenlijk best goed, en ook voor volgend jaar ben ik niet somber. De wereld is van de ergste schrik bekomen en een vaccin zit eraan te komen.’ Dat Govers in twee keer rondes ruim 5,5 ton ontving hangt, samen met de omvang van het bedrijf. Het accountantskantoor heeft 180 mensen op de loonlijst.