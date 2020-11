Trend: administratiekantoor wil accountantskantoor worden

Full Finance, dienstverlener in accountancy, constateert dat administratiekantoren steeds vaker accountantskantoor willen worden. Accountancy Vanmorgen sprak met twee ondernemers voor wie dit geldt.

Klant doet meer zelf

Mohamed Mao (41) runt samen met zijn broer het kantoor Mao Administratie in Rotterdam. Ze doen dit sinds 2002 en hebben inmiddels negen mensen in dienst. ‘De afgelopen jaren hebben we gezien dat steeds meer klanten delen van hun boekhouding zelf gaan doen,’ vertelt Mao. ‘Dit wordt mogelijk doordat er software en toepassingen komen waardoor de boekhouding aanzienlijk vereenvoudigd wordt. Van oudsher zijn wij sterk in het samenstellen van de administratie en het opstellen van de jaarrekening. Maar als de trend doorzet, betekent dit dat wij een deel van onze traditionele werkzaamheden kwijt raken. Daarom werd voor ons de vraag actueel: hoe houden wij als kantoor meerwaarde voor onze klanten? Waar zit voor ons in de toekomst het werk?’

15 uur in de week

Mao Administratie ziet die toekomst in advisering. ‘Als administratiekantoor ben je minder een sparringpartner voor de ondernemer dan als een accountantskantoor,’ vindt Mohamed Mao. ‘Daarom willen wij een accountantskantoor worden. Je kunt dan een accountant aannemen, maar omdat ik altijd al de ambitie had om verder te leren, hebben we besloten dat ik een aanvullende opleiding ga doen. Ik ben begonnen op Nyenrode met de RA-opleiding, maar vond dat traject toch te lang duren. Nu ben ik overgestapt naar de opleiding tot AA bij Full Finance. Ik hoop daar binnen drie jaar mee klaar te zijn. De studie bevalt goed. Het is te combineren met het reguliere werk en omdat je al in het vak zit herken je veel dingen. Dat maakt mij scherper in mijn werk. Qua tijd kost de studie mij zo’n 15 uur in de week.’

‘Meegroeien met klanten’

Waar Mohamed Mao vooral concurrentie aan de onderkant ziet – klanten die steeds meer dingen zelf kunnen doen waardoor een deel van het werk van administratiekantoren wegvalt – heeft Dennis Peters (36) van NeD Finance een andere reden om te upgraden naar een accountantskantoor. ‘We bestaan nu een jaar of zes en veel van onze klanten hebben een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Een aantal van hen is op het punt gekomen dat ze geen administratiekantoor maar een accountantskantoor nodig hebben. Dat heeft niet altijd met omvang te maken. Bij snelgroeiende bedrijven merk je bijvoorbeeld dat zij soms erg gehecht zijn aan de laagdrempelige boekhouder met wie ze ooit begonnen zijn. Het heeft meer met de ambities van de klant te maken. Hun bedrijf wordt complexer, hun eigen administratieve organisatie groeit, er zijn afdelingen gekomen. Dan kunnen ze behoefte krijgen aan de extra kwaliteitsborging die ze met een accountant in huis houden. Natuurlijk kun je als administratiekantoor je klant ook adviseren. Maar de klanten die wij bedienen, en de stakeholders die voor hen van belang zijn, zoals banken en investeerders, geven de voorkeur aan een accountant.’

Digitalisering

De stap van administratiekantoor naar accountantskantoor wordt mede mogelijk gemaakt door een forse investering in de back office, zo maakt Peters duidelijk. Hij spreekt van een ‘digitale productiestraat’ waar zowel inkoop- als verkoopfacturen en banktransacties bijna volledig iedere dag automatisch worden verwerkt. En deze weer gekoppeld zijn aan aangifte- en rapportagesoftware met als sluitstuk digitale ondertekening/accordering. ‘Door deze automatisering kunnen wij de klant real time inzicht geven in hun financiële status waardoor er veel meer tijd is om ons op proactieve advisering aan klanten te richten,’ vertelt Peters.

Het is niet voor het eerst dat hij aan de accountantsopleiding is begonnen. De RA-opleiding brak hij af omdat die toch niet helemaal bij hem paste. Daarna kwamen er als ondernemer allerlei kansen op zijn pad waardoor een eerdere AA-studie voortijdig beëindigd werd. ‘Ik ben vast van plan nu vol te houden,’ lacht hij. ‘Het is nu of anders nooit meer.’

Foto: Dennis Peters (LinkedIn)