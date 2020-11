PERSONALIA | Nathalie Habers nieuwe partner Audit & assurance bij Mazars

Nathalie Habers is per 1 november 2020 toegetreden als partner bij Mazars Accountants en Adviseurs. Ze is afkomstig van consultant IG&H en werkte daarvoor bij PwC.

Big4

Na het afronden van haar studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit ging Habers (1977) werken bij Big4 kantoren waar ze doorgroeide naar de functie van director in de Audit en assurance praktijk. In die tijd deed zij haar post-doctorale opleiding Accountancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij PwC was ze als director verantwoordelijk voor klanten in de (middel) groot zakelijk internationale markt (Verenigde Staten) met een focus op Sox (ontwerp en implementatie van interne controlemaatregelen), US GAAP, Dutch GAAP en IFRS. Haar klanten zaten in het (bio)tech segment en in retail & consumer. Habers heeft ruime ervaring met beursgenoteerde ondernemingen alsmede scale‑ups.

12,5 jaar PwC

In oktober 2019 verruilde Habers PwC na 12,5 jaar voor I&H, een consultant die toekomstbestendige (tech)oplossingen op het gebied van retail, financiën en gezondheid bouwt. Daar was ze director finance & control. Na een jaar verruilt ze IG&H dus voor Mazars.