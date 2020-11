Veel oude bekenden onder accountantskantoren die NOW 2.0 kregen

Op de lijst met 65.000 bedrijven die NOW-steun hebben ontvangen in de tweede periode staan een kleine dertig accountantskantoren. Meer dan de helft kreeg ook loonsubsidie in de eerste steunronde.

Selectie op basis van naam

Het NOW 2.0-register, dat het UWV donderdag publiceerde, bevat alleen de bedrijfsnaam, de vestigingsplaats en het toegekende subsidiebedrag. Omdat er geen branche of sector is gegeven, valt niet exact te bepalen hoeveel accountants- en administratiekantoren NOW-steun hebben ontvangen. Accountancy Vanmorgen ging in het register op zoek naar bedrijven met ‘accountant’, ‘accounting’ of ‘accountancy’ in de naam. Het NOW 2.0 register telt zo’n 65.000 bedrijven. In de eerste ronde waren dit er aanzienlijk meer: 140.000.

Gemiddeld meer steun

In de eerst NOW-ronde voldeden 68 bedrijven aan deze zoekopdracht. Deze accountantskantoren waren samen goed voor € 1.762.292 aan noodsteun, gemiddeld bijna € 26.000. In de tweede ronde hebben 27 bedrijven met ‘accountant’, ‘accounting’ of ‘accountancy’ in de naam noodsteun ontvangen. Dit keer ging het om een bedrag van € 900.000, gemiddeld € 33.300 per kantoor. De eerste NOW-periode besloeg de maanden april, mei en juni (92 dagen). De tweede periode liep van juni tot en met september (122 dagen). Omgerekend per dag was de gemiddelde loonsubsidie in de tweede NOW-periode een fractie lager.

Oude bekenden

We zien een groot aantal bekenden terug. 15 van de 27 kantoren die in de tweede periode NOW-steun kregen, ontvingen ook subsidie in de eerste ronde. Dit betekent dat 22 procent van de kantoren die in de eerste ronde noodsteun kreeg, ook een tweede keer een beroep op loonsubsidie deed. Twaalf accountantskantoren vroegen wel in de tweede periode maar niet in de eerste periode noodsteun aan. Zij kregen gemiddeld € 26.000. Dit is net zoveel als het gemiddelde bedrag voor accountantskantoren in de eerste ronde, maar wel voor een periode die 30 dagen langer was. Acht van de accountantskantoren die ook de eerste keer NOW-steun kregen, ontvingen in de tweede ronde meer geld (omgerekend per dag). Dijksterhuis Accountants- En Advieskantoor B.V. uit Breda kreeg bijvoorbeeld 60 procent meer. R&D Accountants En Belastingadviseurs B.V. uit Rotterdam ontving, op dagbasis, zelfs twee keer zoveel als de eerste keer. Van de 9 ton aan steun voor accountantskantoren ging 6 ton naar bedrijven die ook in de eerste ronde al aan het noodinfuus hingen.

Top tien ‘ververst’

Van alle accountantskantoren op de NOW 2.0-lijst kreeg Maatschap Accountantskantoor Govers, net als in de eerste ronde, de meeste loonsubsidie. Het Eindhovense kantoor ontving € 301.096, wat 25% meer is dan bij de eerste NOW-subsidie (toen: € 240.174). Tenzing Accountants uit Oss, dat volgens de eigen website 20 medewerkers heeft, is de nummer twee met € 52.548 aan subsidie. Nummer drie is Avb Accountants B.V. met € 51.456. In de eerste ronde kreeg dit bedrijf € 41.706 aan subsidie. Opvallend is dat kantoren die in de eerste ronde de meeste noodsteun kregen, niet opnieuw een aanvraag tot loonsubsidie deden. Acht van de tien bedrijven uit de top-10 van de eerste ronde zien we niet terug. Het gaat onder meer om De Zorgaccountants uit Bilthoven (€197.349 in ronde 1), Nagtzaam Accountants & Fiscalisten uit Veghel (€156.834) en Daamen & Van Sluis Accountants & Belastingadviseurs uit Capelle aan den IJssel (€93.957)

Ondersteuners

Ook de dienstverleners in de accountancybranche konden niet zonder overheidssteun. Extendum ontving € 76.952 (€ 107.979 in eerste ronde), Auxilium werd met € 39.680 gesteund (€ 99.609 in eerste ronde) en Fiscount kreeg € 136.080 bijgeschreven (€ 97.698 in eerste ronde). Dat is op zich niet onlogisch: een substantieel deel van de omzet van deze organisatie bestaat uit het geven van cursussen en trainingen. Deze kwamen door corona tijdelijk volledig stil te liggen.