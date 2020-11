Exact benoemt Paul Ramakers als nieuwe CEO

Paul Ramakers volgt Phill Robinson op als Chief Executive Officer van Exact, meldt het softwarebedrijf. Exact noemt de benoeming ‘een leiderschapsovergang die zorgvuldig is gepland en voorbereid.’

Ongeveer twaalf maanden geleden kondigde Phill Robinson aan dat hij de ziekte van Parkinson heeft, een chronische neurologische aandoening. Sindsdien is hij blijven werken als CEO bij Exact, maar na verdere progressie van zijn Parkinsonsymptomen in 2020 heeft Robinson besloten dat nu de tijd rijp is voor hem om af te treden, meldt Exact. Hij zal echter betrokken blijven als non-executive director in de raad van toezicht van Exact.

Koers Exact

Onder leiding van Robinson heeft het softwarebedrijf naar eigen zeggen ‘zijn onafhankelijke toekomst op lange termijn veiliggesteld door de verkoop van het bedrijf aan KKR in 2019. Bovendien heeft Exact zijn aanwezigheid in de Benelux versterkt door de overname van Unit4 Bedrijfssoftware, de Nederlandse business van Unit4, het Belgische boekhoudsoftwarebedrijf WinBooks, en daarnaast verschillende andere strategische investeringen gedaan.’ De omzetverwachtingen zijn sinds 2017, toen Robinson zijn intrede deed, al positief, met een verwachte groei van 100% voor 2021. Het bedrijf ligt naar eigen zeggen ook op schema om zijn middellange termijndoelstelling te bereiken, namelijk om een omzet van 500 miljoen euro te behalen.

Paul Ramakers

Tot nu toe was de nieuwe CEO Paul Ramakers, COO bij Exact. In die rol was hij verantwoordelijk voor de verkoop, ondersteuning en productlijnen. Ramakers werkt al 25 jaar bij het bedrijf en heeft in de loop der tijd verschillende functies bekleed. ‘Met zijn brede ervaring en de leiderschapsskills die hij bij Exact heeft opgedaan zal Paul de strategie die hij en Phill de afgelopen drie jaar hebben gevolgd, blijven uitvoeren’, meldt het softwarebedrijf.

Reactie Phill Robinson

Phill Robinson, voormalig CEO bij Exact: “Het is een geweldige reis geweest en ik heb met veel plezier met onze klanten, partners en medewerkers gewerkt. Ik vind het erg jammer om af te treden als CEO, maar ik ben blij te weten dat ik het bedrijf in goede handen laat. Paul is de meest professionele manager in de softwareindustrie waarmee ik heb mogen werken. Hij heeft fantastisch werk geleverd en heeft me de afgelopen drie jaar geholpen om een geweldig bedrijf op te bouwen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij blijft uitblinken in zijn nieuwe, uitgebreidere rol”.

Reactie Paul Ramakers

Paul Ramakers, CEO van Exact: “Het is een voorrecht geweest om met Phill te mogen werken. Onder zijn leiderschap hebben we een fantastische reis doorgemaakt. Samen hebben we de strategie van het bedrijf getransformeerd en nieuwe productinnovaties op de markt hebben gebracht. Het is echter de positieve invloed die Phill op onze cultuur heeft gehad door de introductie van verschillende Corporate Social Responsibility-initiatieven die het meest in het oog springt. Voorbeelden hiervan zijn de introductie van Giving Back Days en een Matching Funds programma waarmee medewerkers goede doelen van hun keuze nog meer kunnen ondersteunen. Ik ben blij dat we nog steeds op zijn hulp en steun kunnen rekenen in zijn nieuwe rol als non-executive director in de raad van toezicht van Exact.”

Reactie raad van toezicht

Jean-Pierre Saad, Voorzitter van de raad van toezicht en partner bij KKR: “Namens het bestuur wil ik Phill bedanken voor de geweldige samenwerking in de afgelopen twee jaar en ik kijk ernaar uit om met hem te blijven werken vanuit zijn nieuwe rol in de raad van toezicht. Wat Phill heeft bereikt in de afgelopen drie jaar als CEO van Exact is echt opmerkelijk. Dit heeft geleid tot de huidige kampioens-positie van Exact in de Benelux en hierdoor kan het bedrijf zich positioneren voor verdere groei en succes. We zijn ook erg enthousiast over Paul, omdat hij de juiste persoon is om Exact te leiden en te ondersteunen in de volgende groeifase. Hij brengt een brede en diepe ervaring van product, go-to-market en klantsucces en heeft een belangrijke rol gespeeld in het opbouwen van wat Exact vandaag de dag is”.

