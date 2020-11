Personalia | Frank Groenewegen benoemd tot Partner Cyber Risk bij Deloitte

Frank Groenewegen (1984) is per 1 januari 2021 benoemd tot partner bij Cyber Risk van Deloitte. Tot voor kort was Groenewegen directielid en Chief Security Expert bij Fox-IT. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor high profile onderzoeken en opdrachten met een hoog risico in zowel de private als de publieke sector.

Frank Groenewegen

‘Frank heeft meer dan twintig jaar ervaring en is een begrip in de cybersecurity-wereld’, meldt Deloitte. ‘Frank Groenewegen heeft een bewezen track record op het gebied van cybersecurity en is een gewaardeerde speler in de Nederlandse cyberarena. Hij heeft ruime ervaring met organisaties in de publieke sector, de politiek en rechtshandhaving en heeft gecompliceerde groeistrategieën ontwikkeld en geïmplementeerd.’

Reactie Deloitte

Harvey Christophers, managing partner Risk Advisory bij Deloitte: “Meer dan ooit is er behoefte aan digitale veiligheid, vertrouwen en weerbaarheid als onderdeel van verantwoorde digitale transformaties. Wij opereren dan ook in een sterk groeiende markt. Deloitte heeft een belangrijke positie op deze markt die we met de komst van Frank verder ontwikkelen en laten groeien voor onze klanten.”

“Frank is een begrip in cybersecurity en heeft de unieke combinatie van leiderschapskwaliteiten met diepgaande technische expertise en is daarmee van grote toegevoegde waarde voor Deloitte”, vervolgt Niels van der Vorle, verantwoordelijk voor de cyber-praktijk van Deloitte Risk Advisory.

Reactie Frank Groenewegen

Frank: “Cybersecurity is een belangrijk strategisch agendapunt en van fundamenteel belang voor het lange termijn succes van onze klanten. Het verdient continue aandacht in de boardroom. Ik kijk er naar uit om met zeer deskundige collega’s het vertrouwen, de digitale veiligheid en weerbaarheid van onze klanten naar een hoger niveau te brengen.”

Het team

Het team van cybersecurityexperts bij Deloitte helpt organisaties te groeien in hun cybersecurity-strategie, van digitale veiligheid tot cyberrisicobeheer, meldt het Big Fourkantoor. ‘Onze experts brengen de cyberrisico’s in kaart en helpen klanten hun digitale veiligheid te verbeteren en effectief te reageren op of succesvol te herstellen van cyber incidenten. We geven onze klanten het vertrouwen in een digitale wereld zodat ze digitale transformatie en duurzame groei kunnen realiseren. Wij bouwen aan de digitale veiligheid door ervoor te zorgen dat zowel kritieke systemen bij organisaties als de vitale infrastructuur voor de samenleving beschikbaar en betrouwbaar blijven.’