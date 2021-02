Europese miljoenen voor coronaherstel landbouw

Nederland ontvangt in 2021 en 2022 in totaal 52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor economisch herstel van de landbouw in verband met de coronacrisis. Het geld komt beschikbaar via twee landelijke regelingen: de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

Herstelfonds

Om landbouwbedrijven die geraakt zijn door de coronacrisis te ondersteunen heeft de Europese Commissie een deel van het Europees Herstelfonds vrijgemaakt voor de landbouw. Vanuit dit herstelfonds zal Nederland voor de komende twee jaar € 52,4 miljoen krijgen. Die miljoenen zijn bedoeld voor plattelandsontwikkeling en duurzaam economisch herstel. In 2021 komt er € 15,5 miljoen beschikbaar, in 2022 zal dit € 36,9 miljoen zijn. Deze extra middelen komen beschikbaar via het Plattelandsontwikkelingsprogramma van het GLB (POP3+).

Regelingen

De twee regelingen zetten in op duurzaam economisch herstel en op het stimuleren van precisielandbouw, jonge landbouwers, digitalisering, korte ketens, het aanpakken van droogte en verzilting, gebiedsgerichte pilots en natuur-inclusieve landbouw.

Voorwaarden

Aan de besteding van het geld uit het herstelfonds heeft de Europese Commissie een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet tenminste 55% van de middelen besteed worden aan economisch herstel na COVID-19 en tenminste 37% aan milieu- en klimaatdoelen. Daarnaast moet de inzet op milieuambitie in een lidstaat minimaal gelijk blijven. Een interbestuurlijke werkgroep gaat de komende maanden de regelingen uitwerken. Vanaf de tweede helft van 2021 kunnen deze worden opengesteld.

Kamerbrief minister Schouten.