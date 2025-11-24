Deloitte: landbouwrapport niet om agrarische sector in kwaad daglicht te zetten

Deloitte wilde met het bekritiseerde rapport ‘The hidden bill’ niet de agrarische sector in een kwaad daglicht stellen, zo stelt Frits Klaver, directeur Strategic Impact Assessment, in een reactie.

Het rapport kreeg de wind van voren vanuit de sector: volgens landbouworganisatie LTO kloppen de rekensommen niet en collega-accountant Flynth noemde de conclusies simplistisch. Maar Deloitte wilde vooral een probleem inzichtelijk maken, zo zegt Klaver tegen agrarisch platform Nieuwe Oogst.

Probleem blootleggen

In het rapport gaf Deloitte aan dat de maatschappelijke kosten van het huidige landbouw- en voedselsysteem hoger zijn dan de baten. Klaver erkent dat het rapport beperkingen kent. “Dat leggen we in het rapport ook uit. We hebben ons bewust beperkt tot de primaire sector om een probleem bloot te leggen.” Het voedselsysteem is zeer efficiënt, maar veel externe effecten op milieu en gezondheid worden niet altijd meegenomen in de prijs, zegt hij. “En het is onze studie die juist laat zien welke maatschappelijke kosten daarmee gemoeid zijn.”

Inzet van iedereen

Maar dat betekent niet dat Deloitte de bal bij de primaire agrarische sector neerlegt. “Als we ons voedselsysteem willen veranderen, dan vraagt dat inzet van ons allemaal.” Wat Klaver betreft is de kernvraag doorgaan op de huidige koers of een andere richting kiezen die op de langere termijn maatschappelijke creëert. In dat laatste geval moeten volgens hem veel invalshoeken worden meegenomen, zoals voedselzekerheid, geopolitieke spanningen en het risico op verschuiving van uitstoot naar landen. “Het zijn complexe vragen en bestaat dus ook geen eenvoudig antwoord op de vraag hoe ons voedselsysteem robuust en toekomstbestendig ingericht kan worden. Het is daarom van belang om met elkaar de overheid graag sector, ketenpartners, wetenschappers, maatschappelijke organisaties om samen het gesprek over de toekomst van het voedselsysteem voort te zetten.”