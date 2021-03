Geen feestje na uniek jubileum bij Koopman & Co

Het Noord-Hollandse accountantskantoor Koopman & Co heeft vier medewerkers die allen precies 25 jaar in dienst zijn. Normaal gesproken reden voor een groot feest, maar niet in coronatijden.

Snelle groei in jaren 90

Dat het kantoor juist nu deze mijlpaal bereikt is terug te voeren op de snelle groei in de jaren negentig. Eerst kwam Erik Knapen (toen 23) in dienst, daarna Ekkie Röge (toen 26) en de 21-jarige Marisca Steenvoorden. Patrick Duyzer (toen 23) was de vierde en laatste nieuwe kracht voor Koopman & Co Accountants & Belastingadviseurs. Het was de bedoeling dat de jubilarissen afgelopen september in het zonnetje zouden worden gezet, maar dat kon vanwege corona niet doorgaan. Heel jammer vindt iedereen, want het komt niet vaak voor dat vier mensen ongeveer tegelijkertijd bij een MKB-kantoor beginnen en er een kwart eeuw later alle vier nog werken.

Informeel

Net als bij veel andere accountantskantoren werken de medewerkers (circa 50) zoveel mogelijk vanuit huis. Op 6 februari maakte Duyzer een uitzondering. Dat was de dag dat hij op de kop af een kwart eeuw in dienst was en die dag wilde hij op kantoor meemaken. Twee van de jubilarissen zijn inmiddels vennoot van het kantoor: Marisca Steenvoorden en Erik Knapen. Die laatste zegt: ‘Waarom mensen het hier zo lang volhouden? Ik denk omdat het een vrij informeel kantoor is. Er is niet zo heel veel verschil tussen een partner en de secretaresse. Waar de werkwijze natuurlijk veranderd is, is de cultuur altijd hetzelfde gebleven. En we zijn heel breed, zodat je je kan ontwikkelen.’

‘Bedrijfseconomie? Niet doen!’

Knapen herinnert zich goed hoe hij bij het kantoor binnenkwam. ‘Ik had mijn middelbare school gedaan en wist niet goed wat ik moest aan studeren. Ik wilde het breed houden dus dacht aan HEAO Bedrijfseconomie. Toevallig lieten mijn ouders hun belastingaangifte, als particulieren, verzorgen door Koopman & Co. Mijn moeder liet tegen een van de toenmalige vennoten vallen dat ik overwoog om bedrijfseconomie te gaan doen. “Nee joh,” zei die vennoot. “Dat is veel te breed. Waarom wordt hij niet accountant?” Dat advies heb ik opgevolgd, ik liep vervolgens stage bij Koopman & Co en kon na mijn afstuderen gelijk beginnen.’

Op de foto: Erik Knapen.