Forvis Mazars krijgt een 2,4 voor Engelse slogan

De slogan ‘Bij ons draait alles om fairness’ waarmee Forvis Mazars campagne voert, kan de goedkeuring van de Volkskrant niet wegdragen. Durven de accountants het woord ‘eerlijkheid’ niet meer in de mond te nemen? vraagt de krant zich af.

In de rubriek ‘Why’ onderzoekt Bart Koetsenruijter de opkomst van het Engels in de Nederlandse taal. Dit keer breekt hij zijn staf over de radioreclame van Forvis Mazars. ‘Jammer dat dan de naam slecht te verstaan is, maar soit’, schrijft hij. ‘Erger is dat hun slogan luidt: “Bij ons draait alles om fairness.” Oei, denk je dan meteen, die adviseurs en accountants durven het woord ‘eerlijkheid’ niet in de mond te nemen en versluieren het met fairness.’

Verhullend synoniem

Koetsenruijter heeft wel een verklaring voor de taalkeuze van Forvis Mazars. ‘Zoals vaker betekent een Engels woord dat onze taal binnendruppelt méér dan waarvoor wij het als synoniem kiezen’. Volgens de journalist kan fairness ook ‘billijkheid’, ‘rechtvaardigheid’, ‘redelijkheid’ en zelfs ‘schoonheid’ betekenen. Zijn conclusie: ‘Dit kantoor laat zich niet vastpinnen en kan in voorkomend geval zeggen: nee, natuurlijk zijn we niet eerlijk, bij ons draait alles om redelijkheid, dat hadden we toch gezegd?’

Wat zegt de website

Een blik op de website van het accountants- en advieskantoor blijkt dat Koetsenruijter er naast zit. Zo legt Forvis Mazars op de homepage al uit wat het woord ‘fairness’ voor hen betekent? ‘Dat noemen wij fairness: het staat voor onze overtuiging dat eerlijkheid en rechtvaardigheid de basis vormen voor vertrouwen. Niet alleen in wat we zeggen, maar vooral in hoe we handelen.’

Ook op andere plekken blijkt dat ‘die adviseurs en accountants’ het woord eerlijkheid wel degelijk in de mond durven nemen. Zo zegt partner Frenk Mazenier: ‘Eerlijkheid, nuchterheid, pragmatisme en realisme zijn daarbij kernwaarden voor mij.’

Verder valt te lezen:

– ‘Onze belofte: we streven samen naar een duurzame toekomst, met eerlijkheid, respect voor medewerkers en hun privéleven en een open dialoog met stakeholders.’

– ‘Zorg ervoor dat AI-systemen zijn ontworpen om vooroordelen en discriminatie te voorkomen en eerlijkheid en inclusiviteit te bevorderen.’

– ‘Dit bredere begrip vereist dat belastingplanning in lijn is met economische realiteiten en zich houdt aan de geest van de wet om eerlijkheid tegenover de betrokken landen te waarborgen.’

Forvis Mazars zelf verklaart desgevraagd tegen Accountancy Vanmorgen: “Wij kiezen bij Forvis Mazars bewust voor fairness, omdat het meer omvat dan eerlijkheid alleen. Eerlijkheid gaat over wat klopt; fairness gaat over het zorgvuldig afwegen van belangen en context, ook wanneer die niet vanzelfsprekend samenvallen. In de praktijk zijn dat zelden eenvoudige vragen. En dat is dan het begin: doorvragen, afwegen en verantwoordelijkheid nemen. Voor ons vormt dat de basis voor vertrouwen en vraagt het om meer dan feiten alleen, bijvoorbeeld ook om menselijkheid en het gesprek daarover.”

Rapportcijfer

De Volkskrant geeft Forvis Mazars een 2,4 voor zijn slogan. Hoe de journalist aan dit cijfer komt, vermeldt het artikel niet. Voor Forvis Mazars zijn de druiven zuur. Zo’n dikke onvoldoende in het openbaar is niet leuk. Aan de andere kant zou het kantoor dit moeten kunnen relativeren. ‘Harde cijfers zeggen op zichzelf weinig’, schrijft het bedrijf namelijk op de eigen website.