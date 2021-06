Accountantscoach Ernest Ouwejan vertelt waarom hij niet meer preekt

In het programma Uitgepreekt (NPO2, 23:30) komt vanavond Ernest Ouwejan aan het woord. In accountantskringen is hij bekend als trainer en coach. In een vorig leven was hij dominee.

Grens bereikt

Ouwejan hing in 2004 zijn toga aan een knaapje omdat hij steeds meer moeite kreeg met de visie van zijn kerk op relaties. De grens werd voor hem bereikt toen hij een homostel niet mocht trouwen en een koppel niet mocht inzegenen zolang ze ongehuwd samenwoonden. In het tv-programma Uitgepreekt spreekt Margje Fikse vanavond met de voormalige dominee, die vertelt hoe hij afknapte op de rigide opstelling van het geloofssysteem. In de uitzending neemt hij met een kleine preek afscheid van zijn oude gemeente.

Verstoorde verhoudingen

Ernest Ouwejan is tegenwoordig eigenaar van Ouwejan Consultancy. Sinds 1 januari 2020 is hij verbonden aan V&A als directeur Social Skills. Hij houdt zich bezig met het trainen van vaardigheden aan accountants, het uitvoeren van oorzakenanalyses, het coachen van accountants en het adviseren op het terrein van gedrag en cultuur. De gedragsdeskundige kan ook worden ingeschakeld als er sprake is van verstoorde verhoudingen.

Baker Tilly

Daarnaast is hij sinds halverwege 2019 lid van de Oorzakenanalyse commissie van Baker Tilly. Als zodanig neemt hij deel aan de activiteiten van de commissie, die als taak heeft het analyseren van (kwaliteits)signalen, het initiëren en (laten) uitvoeren van oorzakenanalyses, het analyseren van de uitkomsten en het doen van voorstellen ten aanzien van kwaliteitsverbetering en -borging aan de Raad van Bestuur. Ouwejans werkt niet alleen voor accountantsorganisaties maar ook voor bedrijven als Hollander Techniek, ProRail, en overheidsorganisaties als Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht en enkele gemeenten.