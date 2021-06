Parlementaire enquête fraudeaanpak gaat dieper dan commisie-Van Dam

De Tweede Kamer gaat de fraudeaanpak van uitvoeringsinstanties als de Belastingdienst en het UWV aan een parlementaire enquête onderwerpen. De enquête gaat dieper dan het parlementaire onderzoek naar de toeslagenaffaire. Dit meldt RTL Nieuws.

Onder ede

Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft. Het Kamerbestuur stemde woensdag in met een enquête naar onder meer het gebruik van zwarte lijsten en extra controle op mensen met een dubbele nationaliteit. De getuigen die de enquêtecommissie oproept – ook ministers en staatssecretarissen – zijn verplicht om te verschijnen en onder ede verklaringen af te leggen.

Voor volgende zomer

Het onderzoek krijgt de naam ‘Fraudebeleid en Dienstverlening’ en neemt de werkwijze onder de loep van de Belastingdienst, het UWV, de IND en het Centraal Justitieel Incassobureau. Ook het Inlichtingenbureau, die voor gemeenten alle overheidsdata van bijstandsgerechtigden verzamelt en aan elkaar koppelt, wordt onderzocht. Directe aanleiding voor de enquête is de kinderopvangtoeslagaffaire en de onthullingen over zwarte lijsten bij de Belastingdienst. Het streven is de enquête nog voor zomer volgend jaar te houden. Meteen daarna vindt de aardgasenquête plaats naar de boringen en schade in Groningen.

Van Dam

De nieuwe parlementaire enquête volgt op de parlementaire ondervraging van de commissie-Van Dam naar de toeslagenaffaire (als gevolg waarvan het kabinet aftrad) en zal veel uitgebreider zijn. De commissie-Van Dam heeft bijvoorbeeld geen onderzoek gedaan naar het selecteren op nationaliteit en de omgang met persoonsgegevens door de Belastingdienst.

Bron: RTL Nieuws